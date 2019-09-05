Возмущенные освобождением Цемаха нацисты пикетировали суд

05.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинские праворадикалы из Нацкорпуса устроили под зданием Апелляционного суда Киева акцию протеста против освобождения начальника Первой Славянской бригады ПВО ДНР Владимира Цемаха.

В акции приняли участие несколько десятков националистов, развернувших плакат «Апелляционный суд – пособник террористов». В ходе мероприятия один из выступающих заявил, что подобное решение якобы испортит отношения Киева с «международным сообществом», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Украинская власть сегодня потакает оккупанту и отпускает террориста на свободу. Террориста, которого очень хотело получить, как ценного свидетеля, международное сообщество и Нидерланды. И я не знаю, как дальше мы будем строить отношения с нашими западными союзниками, если сегодня Киевский апелляционный суд совершает подобного рода позорное преступление», – сказал праворадикал.

Также националист призвал наказать «совершивших преступление» судей и ни в коем случае не обменивать офицера ДНР на украинских моряков.

«Я уверен, что Владимир Цемах даже не должен быть в списке на обмен. Какого чёрта мы меняем террориста, который виновен в гибели 298 человек, на, например, наших моряков, которых незаконно задержала РФ. Сегодня украинская власть показывает этим свою слабость.

Мы, националисты, ветераны войны и волонтёры фронта, сегодня вышли сюда, чтобы объявить: во-первых, такие выблядки, как Владимир Цемах, должны быть возвращены за решётку и осуждены согласно украинскому законодательству, желательно – пожизненно. Также Киевский апелляционный суд сегодня совершил преступление, и киевская коллегия, причастная к этому преступлению, должна быть наказана», – призвал он, пригрозив, что националисты «этого не допустят».

После чего митингующие зажгли фаеры и, помимо обычных майдановских кричалок, начали скандировать: «Суд – пособник террористов», «Судьи, выходите» и «Цемаха – пожизненно».