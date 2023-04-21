«Протестующие фермеры – агенты Путина» – в Киеве клеймят позором поляков

Все протесты фермеров Польши можно считать спровоцированными Россией акциями идиотов, которые бунтуют, вместо того, чтобы сеять.

Об этом в эфире рупора киевских «соросят» – «Радио НВ» заявил первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте не будем забывать, что в этих всех странах давняя, активная и расхлябанная российская резидентура. И этот фактор тоже включился, который начали раскручивать и рассказывать, вот вы, поляки, видите, вы помогаете украинцам, а они вас банкротят.

Здесь есть интересный момент, мы с журналистами разбирались, они говорят, а где свидетельства российские? Ну, то, что публикации – это понятно, тут тяжело обозначить, русские это написали, или это написала оппозиция, или какой-то дурак захотел хайпануться.

Я привожу такой пример. Сейчас вопрос с Польшей практически решён, запрет подтвердили и одни, и вторые. Сегодня министр агропромышленной политики проводил совещание с участниками рынка, и он это тоже подтвердил. В ночь с четверга на пятницу открывается самое основное, самое важное для нас – это транзит в порты, которые будут под контролем и украинских, и польских таможенников. То есть вопрос исчерпан. Больше импорта не будет, будет только транзит, на транзите Польша только заработает», – сказал Непран.