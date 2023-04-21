«Протестующие фермеры – агенты Путина» – в Киеве клеймят позором поляков
Все протесты фермеров Польши можно считать спровоцированными Россией акциями идиотов, которые бунтуют, вместо того, чтобы сеять.
Об этом в эфире рупора киевских «соросят» – «Радио НВ» заявил первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Давайте не будем забывать, что в этих всех странах давняя, активная и расхлябанная российская резидентура. И этот фактор тоже включился, который начали раскручивать и рассказывать, вот вы, поляки, видите, вы помогаете украинцам, а они вас банкротят.
Здесь есть интересный момент, мы с журналистами разбирались, они говорят, а где свидетельства российские? Ну, то, что публикации – это понятно, тут тяжело обозначить, русские это написали, или это написала оппозиция, или какой-то дурак захотел хайпануться.
Я привожу такой пример. Сейчас вопрос с Польшей практически решён, запрет подтвердили и одни, и вторые. Сегодня министр агропромышленной политики проводил совещание с участниками рынка, и он это тоже подтвердил. В ночь с четверга на пятницу открывается самое основное, самое важное для нас – это транзит в порты, которые будут под контролем и украинских, и польских таможенников. То есть вопрос исчерпан. Больше импорта не будет, будет только транзит, на транзите Польша только заработает», – сказал Непран.
«Однако всё равно тракторы стоят, однако всё равно фермеры бунтуют, и это при том, что мы понимаем, что сейчас такой сезон, такая пора, когда день – год строит.
И возникает вопрос: если фермер стоит с трактором на украинско-польской границе, а не сеет на поле зерно, то на что он рассчитывает? Он же не круглый идиот, он же прекрасно понимает, что, если он сейчас не посеет, то осенью ему взять будет нечего, собрать будет нечего, и как он будет жить?
Значит, кто-то его стимулирует, кто-то его поддерживает? Вот тут целиком может быть и российский след. Так что в Польше такая ситуация», – не скрывая удовольствия от разоблачения «агентов Путина», завершил украинский деятель.
Спасибо!
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