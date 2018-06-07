07.06.2018, Селидово, Владимир Гладков

2 940 просмотров

Возмущённые шахтеры Донбасса идут на Киев

Шахтёры с подконтрольной Киеву территории Донбасса бастуют из-за задолженности по зарплате в общей сумме на 80 миллионов гривен. Протестующие отправились в Киев.

Об этом сообщил украинский телеканал «Донбасс», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

На шахтах Новогродовская и Котляревская горняки устроили пикет. Половина шахтёров не спускаются под землю из-за того, что предприятие не выплачивает заработную плату за несколько месяцев.

«Сами понимаете, какая ситуация: свет отрезают, кушать нечего. Я вон даже без тормозка», – рассказывает журналистам один из горняков.

«Лавы нет. Всё уже выработали. В общем, всё надо заново заряжать. Нет ничего, ни металла. В комбинате бастуем», – вторит шахтёр Константин.

На прошлой неделе состоялся шахтёрский бунт. После этого горнодобытчики получили зарплату на март. Ещё два месяца остались неоплаченными. Работать бесплатно шахтёры отказались.

«Идут только на обеспечение шахты. Остальные стоят пока, ждут, пока не выплатят. Водоотливы, подъемы работают. Проходка – стоит», – сообщил один из шахтёров.

Проблема с выплатой законного заработка шахтёрам связана с тем, что предприятие не может реализовать добытый уголь.

«Из 4 шахт 2 не работают. На одной нет оборудования, на второй – не только оборудования, но ещё и не подготовлена горными работами. И конечно реализацией, которая у нас сейчас есть, мы не сможем выплачивать заработную плату. Мы надеемся, что будет какая-то помощь от государства», – рассказала директор по экономике и финансам ГП «Селидовуголь» Тамара Козачок.

Требовать помощи от государства горняки отправились в украинскую столицу.