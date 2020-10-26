26.10.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Выборы, Коррупция, Медицина, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Возмутительная, стопроцентная манипуляция – Погребинский об украинской «вакцине»


История с разрабатываемой на Украине вакциной от коронавируса, о чем недавно заявил президент страны Владимир Зеленский – это фикция и манипуляция населением.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, на Украине не осталось научных кадров и производственных центров, способных разрабатывать и выпускать вакцины.

«Они устраивают какие-то возмутительные пиар-акции, типа того, что у нас уже есть вакцина. Какие-то совещания проводят, перед выборами рассказывают, что мы тут не пасем задних, а уже на передовой борьбы и вот-вот, скоро, сделаем нашу собственную вакцину, готовую, насколько я понял, даже ее тестировать на опытных…

Конечно, главное, чтобы она была, но дело в том, что ее нет, это фикция. И это абсолютная, стопроцентная манипуляция. Эксперты, которым я доверяю, утверждают, что в Украине в принципе нельзя провести соответствующие исследования и довести ее до такого момента, эту историю с вакциной, который позволил был проводить испытания на людях.


Давайте так скажем, единственный сохранившийся серьезный центр, где занимались в свое время вакцинами, сейчас им денег не дают», – заявил Погребинский.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о разработке отечественной вакцины от коронавируса, назвав ее уникальной.

Также «ПолитНавигатор» писал, что на Украине целые семьи прививаются российской вакциной от коронавирусной инфекции нового типа.

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