Возня украинских адекватников: Инфоцыгане против инфоцыган

06.08.2021, Одесса, Татьяна Белая

Новости Украины

Идет фашист людей жечь, а по дороге в штору сморкается. А его жертвы такие «Тварь, штору испортил! Ублюдок! Не забудем, не простим!». Это было краткое описание реакции т. н. «адекватников» на второсортные события на Украине, которые они, без пяти минут сожженные, раздувают в скандал.

Скандалы же — ей Богу, никогда не угадаешь — способна спровоцировать любая вошь. То полстраны бежит смотреть, кто такая Крюкова, то Мендель опять в «убоищной» кофточке, то проклятые украинизаторы престарелых мальчиков из Green Grey ущемили, наказав за русские песни и исключив их выступление из программы празднования тридцатилетия независимости Украины — «а, а, обидели юродивого, отняли копеечку».

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А мальчики же хорошие, адекватные такие украинцы, хотя и не разбери-поймешь что находится у них под шапочками из фольги. То факи «мовному закону» кажут, то заявляют, что «украинский язык должен быть обязательным, единственным в Украине» и вообще отсутствием предрассудков «мы как раз и отличаемся от России» (и адекватники, получается, с этим согласны). Вот и пойте «ты ж мэнэ пидманула», отличайтесь, в чем проблема? Впрочем, участники недавнего гей-парада в Киеве тоже говорили «на единственном языке», но их все равно побили.

Давайте только сразу оговоримся — я не собираюсь называть Green Grey «музыкальной» группой. Ибо ни о какой музыке в их случае речь не идет, и если для вас это все же музыка, то у меня есть все основания полагать, что и в других сферах жизни, включая политику, вы разбираетесь точно так же. А я буду называть Green Grey, как они того и заслуживают — инфоцыгане.

Инфоцыгане — это лжедеятели, которые предсказывают вам с экранов будущее — и не важно, с помощью карт Таро или политической аналитики, это коучи, собирающие группы мамкиных пришибеек на тренинги личностного роста и экстрасенсы, рубящие энергетические хвосты. В общем, дурят лохов, а те им за иллюзии платят денежку. Это и различного рода певуны и говнорокеры, которые расплодились на Украине после распада Союза, не столько от обилия талантов, сколько потому, что надо было хоть чем-то заполнять эфиры, разбавив ряжеными нерейтинговые шаровары. С тех пор ряженые и делают вид, что сношаются с выключенной электрогитарой (а то еще током «под дождем» шарахнет, как в «Танцоре диско», помните?), а вы делаете вид, что вам нравится (хуже, если нравится по-настоящему). Инфоцыганкой может быть даже целая фейковая страна — вот как Украина, например. Поэтому сейчас с чувством испанского стыда и приходится наблюдать, как одни инфоцыгане выступили против других инфоцыган.

Да, возня вокруг Green Grey не закончилась, прогиб им не засчитали. В скандал вписались и промежуточные инфоцыгане — некое концертное агентство Svitlo Concert, неожиданно отменив выступление обиженных серо-зеленых инфоцыган.

«Когда наша команда согласовывала с представителями группы это мероприятие, то, к сожалению, не обладала полной информацией о ситуации, сложившейся вокруг группы за последние несколько месяцев. Получив ваши комментарии и запросы, увидев видео с высказываниями солиста Мурика, мы приняли решение не проводить мероприятие на одной из локаций, которые мы арендуем. Мы, Svitlo Concert, об искусстве и культуре. Мы обожаем нашу Украину, и этим все сказано», — такое сообщение появилось на странице Svitlo Concert в Фейсбуке.

«Дякуемо за прынцыповисть», — поддержали агентство патриоты. «Вы уроды, выкинули ветеранов украинского рока из концерта!», — отметились адекватники (фашист опять высморкался в штору, гы-гы-гы).

Так, стоп… Тут надо передохнуть, чтобы мозг не взорвался. То есть, вы представляете, что происходит: русскоязычных и поющих на русском инфоцыган, считающих при этом, что украинский должен быть единственным языком на Украине и ставящих черту между собой и Россией, поддерживают русскоязычные же комментаторы, которых за их же русскоязычность на Украине и чморят? Хотя их отношение к России столь же осмысленно, что и у Голохвастого: «Мы — это что-то одно, а вы — что-то другое». И главное, что философии в таком отношении не больше, чем во фразе «здравствуй, жопа, новый год». И так во всем (а то слишком много внимания забытым инфоцыганам) — так адекватники на каждую ситуацию реагируют.

Очень напоминает недавнюю ситуацию с якобы «вскрывшейся» Крюковой, чьим «победобесием» возмутились любители «Страны» — издания, изначально поставившего разделительную линию между Украиной и Россией. Тут только и остается, что голосом Людвига Аристарховича спросить: «А вы не знали?».

Или вот адвентисты Шария нарушением прав русскоязычных тоже пожизненно озабочены. А почему, если Шарий тоже за Украину?

Или за ОПЗЖ уже опять голосовать собираются — махровую такую, ортодоксальную украинскую партию (каких инфоцыган я еще забыла?).

То есть вечный праймериз у адекватников, принципиальное мнение, право же имеют… выбрать между злым и добрым фашистом. При этом постоянно выискивают и разоблачают какие-то «консервы» вроде Крюковой, организаторов инфоцыганских сборищ, лжеполитиков, паршивых овец в своем же стаде, предателей. Да только нет в вашей «адекватной» Украине никаких предателей — это у вас просто друзья и моральные ориентиры такие, что и врагов не надо.