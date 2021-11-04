«Возвращается Русская весна!» – «Правый сектор» вышел на митинг под окна Зеленского

04.11.2021 17:22 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Боевики запрещённой в РФ группировки «Правый сектор» устроили акцию протеста под Офисом президента Украины в центре Киева.

Около сотни радикалов собрались, чтобы потребовать от украинского президента Владимира Зеленского публичного отчёта о ходе расследования убийства одного из главарей «Правого сектора» Александра Иванины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кроме того, они потребовали «расследовать связи криминала и российской агентуры с представителями местных властей, обнародованные западными и украинскими журналистами-расследователями».

Радикалы принесли на акцию плакат с нарисованными флагами Сумской, Днепропетровской и Одесской народных республик и надписью «Остановите ползучую оккупацию», намекая на опасность пророссийских восстаний в этих регионах для бандеровского режима.

Сменивший Дмитрия Яроша на посту руководства «Правого сектора» Андрей Тарасенко заявил, что Украина стоит на грани повторения событий 2014 года, только теперь в других регионах «незалежной».

«Сращивание криминалитета с местной властью приводит к убийствам, приводит к Русской весне, к Новороссии. Мы видели, что в 2014 году происходило в Донбассе, как мэры городов очень быстро становились так называемыми народными мэрами. То же самое может произойти и сейчас. Мы видим, что происходит в Одессе, в Харькове, в Днепре… Это может закончиться тем, что снова придёт Русская весна, тем, что местная власть снова будет сдавать Украину, когда российский сапог пересечёт границу», – сказал он.

Тарасенко стращал, что, если Владимир Зеленский «не отреагирует», то прольется кровь.

«Это большой позор, и в Офисе президента должны на него среагировать. Иначе нам придётся вспоминать старые методы, самим брать судьбу в свои руки. Очень не хотелось бы, чтобы проливалась кровь в мирных областях. Но это уже происходит, и больше мы такого допустить не можем», – резюмировал нацист.