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08.02.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Донбасс, НАТО, Политика, Россия, Украина
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Возвращать Донбасс уже некуда

Вчерашнее решение Верховной Рады о закреплении в украинской Конституции курса на ЕС и НАТО окончательно отрывает Донбасс от Украины и освобождает регион от миссии «антинатовского якоря», которую ЛДНР продолжают упорно навязывать некоторые круги в Москве.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По разным опросам видно, что число сторонников вступления в НАТО (на Украине, – ред.) последние 3-4 года снижается, по некоторым опросом уже число противников больше, хотя ещё года три назад Порошенко радостно отчитывался, что 60+ процентов украинцев за вступление (тогда рост объяснялся активными боевыми действиями в ЛДНР и агрессивной пропагандой украинского ТВ, – ред.). Порошенко ведь в начале предвыборной кампании пять лет назад и сразу после выборов, вплоть до начала прошлого года обещал провести референдум», – напомнил Корнилов.

«Теперь они закрепляют раскол страны, усиливают его. Но самое главное, я скажу как дончанин, вы же понимаете, что они закрепили? Вы же понимаете, что Донбасс никогда не будет частью страны, которая вступает в НАТО! Никогда не будет частью страны, которая официально провозглашает себя на стороне блока, воюющего против России», – добавил эксперт.

При этом, по мнению политолога, такой сценарий максимально благоприятен для Донбасса.

«Это, кстати, хороший ответ многим нашим российским политикам, политологам, которые не раз озвучивали с трибун о том, почему они против признания Донбасса. Дескать, потом мы его, так или иначе, присоединим к Украине в качестве автономной единицы, и это будет «якорем» от вступления Украины в НАТО. Всё, невозможно. Теперь уже нет той страны, откуда Донбасс выходил, нет нейтральной Украины. Поэтому я очень надеюсь, что теперь в России идея присоединения Донбасса как антинатовского якоря всерьёз обсуждаться не будет», – заявил Владимир Корнилов.

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