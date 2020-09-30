Возвращение Добкина: Кернес не ждал «блудного попугая»?

30.09.2020, Харьков, Александр Буров

История выдвижения Михаила Добкина в кандидаты на пост харьковского мэра имела и предсказуемое продолжение, и неожиданные повороты.

Предсказуемыми были объяснения политика, прозвучавшие в эфире канала «НАШ». В общем-то, подтвердились основные наши предположения, высказанные после выдвижения Добкина. Если коротко, это перестраховочный вариант для Кернеса.

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В программе «Максимум» с Максимом Назаровым на телеканале «НАШ» Добкин четко заявил, что готов уйти в сторону, как только действующий мэр вернется в строй. «Я сниму свою кандидатуру в пользу Геннадия и не буду ему мешать вернуться туда, куда он должен вернуться…»

Добкин не оставляет никаких вариантов для двусмысленных толкований. Его логика понятна. Что он имеет в виду, когда говорит, что для Харькова наступили непростые времена? Во время болезни мэра закономерно возникла тревога у тех избирателей, для которых Кернес и Добкин — свои… Они задаются вопросами: «Что будет с основным кандидатом? Есть ли железная гарантия, что он не сойдет с дистанции? А если это случится, то джекпот срывает кто-то из мутных кандидатов, какие-то жалкие ничтожные личности?!»

Добкин подробно объяснил свои мотивы, не дал поводов усомниться в их искренности. И тем более не дал поводов заподозрить его в том, что он решил сыграть в свою игру, воспользовавшись болезнью Кернеса, и побороться за кресло мэра. «Я не соперничаю с Кернесом». Вроде всё предельно ясно сказано.

Еще и для самых непонятливых высказался дополнительно: «Все, кто ожидал какого-то противостояния по линии Кернес — Добкин, пусть пойдут купят леденцы на палочке, «петушок» называется, и стоят в углу их сосут… Они ничего не увидят. Но хоть удовольствие получат, сладкого поедят».

В недавнем прошлом политические соратники и антимайданщики Добкин и Кернес.

А вот реакция Кернеса (или его близких, или его окружения) оказалась неожиданной: мэр не нуждается в помощи Добкина и в его подстраховочных вариантах.

Здесь много странностей.

Комментарий Кернеса появляется в интернет-издании «Страна». И якобы передан туда родственниками мэра. Появляется не на ресурсах, близких к харьковскому городскому голове. Не на его собственных пабликах. О чем это говорит? О том, что, скорее всего, журналисты «Страны» обратились к окружению мэра за комментарием. Хотя теоретически возможно, что это была инициатива Кернеса или его окружения: передать комментарий именно в это издание.

Всё же в ситуации, когда Кернес, узнав о «комбинации» Добкина и вникнув в суть публичных заявлений последнего, возмущен всем этим, — следовало бы ожидать персональных заявлений мэра на его пабликах и близких сайтах.

Добкин заявил о своих намерениях 23 сентября, проанонсировав и свой эфир на канале «НАШ» с подробными объяснениями. Эфир состоялся 24 сентября. А комментарий Кернеса в «Стране» появляется 28 сентября. Пять дней прошло… Возможно, в эти дни мэру было не до того, чтоб вникать в суть заявлений Добкина. Не исключено, что он и до сих пор об этом ничего не знает.

В любом случае, выглядит это всё так, будто окружение Кернеса самостоятельно оценивало заявления Добкина и принимало решение, как реагировать. Либо поставили Кернеса в известность о самом факте выдвижения Добкина, но не «грузили» его подробностями. Как бы там ни было (комментировал ли сам Кернес или кто-то уполномоченный на это), складывается впечатление, что автор комментария не слышал объяснений Добкина на канале «НАШ». Или не хотел их слышать.

Это вообще первое публичное заявление Кернеса после того, как его перевезли в «Шарите».

Вот полный комментарий мэра по поводу выдвижения Добкина: «Я не воспринимаю это как дружеский жест, который якобы направлен на предвосхищение политических рисков. Это не помощь, а попытка использовать чужой политический капитал, чтобы усилиться самому, а не усилить меня во время избирательной кампании. И выглядит очень неблагородно. В последние годы мы даже не поздравляем друг друга с днём рождения. И не огорчаем друг друга дружбой».

Финальные две фразы — явный намек на слова Добкина из его июльского интервью: «Последние несколько лет мы друг друга с днем рождения не поздравляем. Мы же стали слишком взрослые и не хотим огорчать друг друга еще одним годом в копилку».

Но следовало бы обратить внимание и на продолжение июльского высказывания Добкина. В интервью он говорил, что у него нет конфликта с Кернесом. И объяснял: «Есть в жизни периоды, когда нужно отдохнуть друг от друга. Для этого необязательно ругаться. Тот круг общения, который есть у меня, может быть ему неприятен, а его круг общения — мне неприятен».

И может быть, здесь была собака зарыта? Может, нынче Добкину прилетел привет от того самого «круга общения», который ему неприятен? Может, всё дело в том, как инициативу Добкина представило окружение Кернеса своему шефу?

Сам-то Добкин, в эфире канала «НАШ» отвечая на вопрос, созванивался ли он с мэром по поводу своего выдвижения, честно признавался, что по этическим соображениям не хочет тревожить Кернеса звонками в сложившейся ситуации. Дескать, если родственники захотят, сами расскажут о его состоянии. При этом Добкин сказал, что и с командой мэра не обсуждал свое решение, поскольку все вопросы всегда обсуждал непосредственно с Кернесом.

Еще раз суммируем: выступление Добкина у Максима Назарова в программе «Максимум» вполне убедительно расставляло все точки над i, снимало каверзные вопросы. Кандидат в мэры четко обозначил флажки, за которые не намерен заступать на этих выборах. То есть цель выдвижения — только подстраховка Кернеса, а не планы поживиться за счет больного товарища. Всё выглядело чинно и благородно.

А вот как выглядит ответная реакция — комментарий, переданный родственниками Кернеса в «Страну»?

Во «взрослом» футболе игрок отдает пас в свободную зону в расчете, что партнер (с которым у него полное взаимопонимание или который способен думать на поле не только ногами) уже ускоряется и выбегает на этот мяч. А потом, возможно, партнер еще и играет в стеночку с тем же товарищем, который отдавал пас.

В дворовом же футболе это пас в никуда… И партнер, прощелкавший свое подключение к атаке, кричит: «Кому ты даешь?!»

Команда Кернеса, дав нашумевший комментарий «Стране», сыграла в дворовой футбол. Добкин действительно давал красивый пас. А вы уж подключайтесь к комбинации и распорядитесь мячом в зависимости от обстоятельств — сами продолжайте атаку или играйте в стеночку с Добкиным. Вместо этого команда Кернеса срывает красивую комбинацию с криками: «Зачем ты вообще касался мяча?! Не нужен нам твой пас! Почему ты вообще за нас играешь? Сделай так, чтоб тебя удалили!»

Дворовой футбол — он и есть дворовой футбол.

28 сентября Добкин опубликовал на своем Telegram-канале многозначительную фразу: «Оказывается, врать умеет не только украинская Википедия».

И следом разместил видео с напоминанием о событиях 2014 года: «Это происходило ровно шесть лет тому назад. Когда толпа этих «активистов» валила в Харькове памятник Ленину, я находился в гостинице «Националь» рядом с вернувшимся после очередной операции Геннадием Кернесом. Госохрана, охранявшая Кернеса, получила приказ от начальства сниматься с объекта. Они же нас предупредили, что у нас будут гости. Мы ждали штурма гостиницы и готовились ко всему. Рядом с Геннадием были его и мои охранники, его помощники, покойный ныне Юрий Димент, пара автоматов Калашникова. И никого из тех, кто сегодня слетелся как мухи на котлеты».

То есть Добкин не скрывает обиды на тех, кто дурно понял его благородный жест. Не исключено, что те же люди, которые напомнили ему мух, дурно истолковали Кернесу добкинские намерения.

Но можно допустить и такой вариант, что давний разрыв Кернеса с Добкиным сопровождался неким уговором: типа, ни при каких обстоятельствах общих дел или совместных политических проектов у нас больше не будет.

Ведь в свое время Кернес в интервью той же «Стране» заявлял: «Мои интересы и интересы Михаила Добкина разошлись тогда, когда он забыл, что такое Харьков. Его заявления не шли на пользу городу. Он просто сидел в Твиттере и участвовал во всей этой “срани”, извините, как умел. Я ему говорил, что нас ассоциируют вместе, и если он собирается делать какое-то ключевое заявление, например, то пускай сначала у меня спросит, хочу ли я в этом участвовать».

И тогда вполне возможно, что Кернес смотрит на все сегодняшние маневры Добкина, как на монолог «блудного попугая».

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Так в мультфильме «Возвращение блудного попугая» мальчик-хозяин равнодушно наблюдает за театральными «страданиями» попугая Кеши, кричащего: «Ах так?! Ах, ты вот как?! Ах, вот ты как с другом, да?.. Ну, знаешь! Я — для него — жизни не жалею. А он! Нет, всё, прощай навек!»