«Впечатлены вашим спецназом» – министры обороны Сербии и России встретились в Москве

23.06.2021, Москва, Алексей Топоров

В ходе визита в Россию министр обороны Небойша Стефанович встретился с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу.

Гость из Сербии по приглашению российского коллеги участвует в 9-й Московской конференции по международной безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе встречи Небойша Стефанович отметил, что сотрудничество между Сербией и Россией в области обороны находится на историческом максимуме, а Сергей Шойгу, в свою очередь, отметил, что Россия заинтересована в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества и оказании помощи в укреплении потенциала сербской армии.

«Мы были впечатлены вашими спецназовцами, их очень эффективной работой, – сказал министр обороны Сербии, имея в виду прошедшие недавно на территории Сербии совместные учения российского и сербского спецназа «Совместный ответ 2021» (Заједнички одговор). – И мне очень приятно, что наше сотрудничество находится на исключительно высоком уровне».

Стефанович напомнил, что Сербия привержена своему курсу военного нейтралитета и хотела бы и дальше развивать сотрудничество с Россией в военной сфере. Также Стефанович выразил благодарность российской армии за помощь Сербии в борьбе с коронавирусом.

«Сегодня наше взаимодействие в военной области вышло на принципиально новый уровень. В текущем году у оборонных ведомств России и Сербии насыщенная программа совместных мероприятий. Мы признательны вам за решение участвовать в работе IX Московской конференции по международной безопасности. В лице Белграда видим проверенного временем надёжного друга, партнёра и единомышленника», – сказал, обращаясь к своему сербскому коллеге, Сергей Шойгу.