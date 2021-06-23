23.06.2021, Москва, Алексей Топоров
 
Балканы, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Сербия
Просмотров:

«Впечатлены вашим спецназом» – министры обороны Сербии и России встретились в Москве

В ходе визита в Россию министр обороны Небойша Стефанович встретился с министром обороны Российской...

В ходе визита в Россию министр обороны Небойша Стефанович встретился с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу.

Гость из Сербии по приглашению российского коллеги участвует в 9-й Московской конференции по международной безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

В ходе встречи Небойша Стефанович отметил, что сотрудничество между Сербией и Россией в области обороны находится на историческом максимуме, а Сергей Шойгу, в свою очередь, отметил, что Россия заинтересована в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества и оказании помощи в укреплении потенциала сербской армии.

«Мы были впечатлены вашими спецназовцами, их очень эффективной работой, – сказал министр обороны Сербии, имея в виду прошедшие недавно на территории Сербии совместные учения российского и сербского спецназа «Совместный ответ 2021» (Заједнички одговор). – И мне очень приятно, что наше сотрудничество находится на исключительно высоком уровне».

Стефанович напомнил, что Сербия привержена своему курсу военного нейтралитета и хотела бы и дальше развивать сотрудничество с Россией в военной сфере. Также Стефанович выразил благодарность российской армии за помощь Сербии в борьбе с коронавирусом.

«Сегодня наше взаимодействие в военной области вышло на принципиально новый уровень. В текущем году у оборонных ведомств России и Сербии насыщенная программа совместных мероприятий. Мы признательны вам за решение участвовать в работе IX Московской конференции по международной безопасности.

В лице Белграда видим проверенного временем надёжного друга, партнёра и единомышленника», – сказал, обращаясь к своему сербскому коллеге, Сергей Шойгу.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Май  
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть