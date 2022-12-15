Впечатлительным не читать: Гастелло о «святых девяностых»

Сегодня в либеральных кругах стало модно вспоминать 90-е, как время надежд и возможностей, противопоставляя их нынешней ситуации. Или эти люди жили в другой стране, или их настолько не интересовало все, что происходило за пределами их рафинированного круга общения, что они не знали, как страна прошла в те годы по краю пропасти.

Ниже реальное свидетельство времени – отрывок из книги Николая Гастелло «Рэкетиры никому не нужны». Книга ироничная, но зацепил именно этот отрывок, который без всякой иронии, с яркими образами напомнил, какой геноцид был устроен в эти самые 90е «бесом героина». Если слишком впечатлительные – не читайте.

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…Его раб может вырваться. Совершить какой-то невообразимый рывок к свободе. И снова стать человеком. Пройдет год, два, три. Человек родит детей. Устроится на работу. Может, только будет избегать таких же, как он сам. И будет абсолютно прав.

Ничего страшного в этом для беса нет. Героин умеет ждать. Его бес будет всегда рядом. В каком-то гнилом плаще, в рваных носках, из которых торчат грязные ноги и черные ногти на этих ногах. А вверх по всем венам на ногах у него змеей ползут дорожки уколов.

У него глаза есть, но глаз у него нет. Если смотреть на самого беса, вместо глаз у него черные дыры, из которых течет ядовитый гной желтого цвета, как цвет сушеных коробочек, вокруг которых еще недавно жили ярко алые лепестки. Если смотреть бесу в глаза, то в черных дырах блестят зрачки, а в них – боль и острый холод окоченения.

Из ногтей на его руках выпадает и не заканчивается черная грязь. Бес дико воняет, но человек не чувствует его смрада. Только иногда охватывает какая-то тревога, но через мгновение человек прогоняет ее. Но в это мгновение человек чувствует этот мерзкий смрад. И он ужасает его. Он еще помнит, как это было. И в страхе возвращается в нормальную жизнь. И все забывает.

Но бес героина подошел к нему ближе. И идет вплотную. Он не злорадствует, не радуется. Ему все равно, он умеет ждать. И вот человек оказывается в гостях у друзей. Он и не знал, что они тоже рабы. Но уже поздно. Один из них наполнил шприц, другой затянул на руке жгут. И они вмазались при нем. Три человека.

А он – нет. Он просто оказался с ними на одной кухне. Но бес подошел к нему вплотную и положил руку с исколотыми венами и гниющей плотью на шею. Вцепился гнилыми черными ногтями в его горло, погрузил человека в свое зловонное дыхание.

Человек еще не принял дозу. Но его, человека, больше нет. Есть раб беса героина. И дети, которых он безумно любил еще 30 секунд назад, уже где-то далеко. Он забудет обо всем. Возьмет «баян» с остатками героина и кровью других наркоманов, и сделает укол. И даже ничтожная доза после большого перерыва вернет его в этот ад.

А если не будет дозы, раб пойдет искать дилера. И бес приведет его к нему. Он не торопится. Героин умеет ждать.

Героин, морфин, маковая соломка, черная, опиум, ханка, ширка. У него много имен. И нет никакой разницы.

Героин всегда разведен, всеми, кто его продает дальше. Когда появлялись новые оптовики, например, военные из нашего таджикского контингента, не зная, что все бодяжат, они отдавали чистый героин, и его другие разводили недостаточно к обычной дозе. И такие поставки можно было отследить по цепочке смертей от передоза. Его начинали разбавлять, как надо, и смерти прекращались. А дилеры продолжали рассказывать, что их героин самый чистый.

Но бесу это все равно. Самое мрачное черное варево и самый чистый медицинский морфин подчиняли людей бесу одинаково.

Я видел этого беса много раз. Я не боялся его. Я его ненавидел. Но ничего не мог с ним поделать. Он продолжал подчинять и убивать людей вокруг.

Я посмотрел внимательно на Голова. И понял, что ничего не смогу ему объяснить. Он вырос в другом мире. Закончил физматшколу и даже ночным сторожем работал не где-нибудь, а в Исторической библиотеке. Он не прикидывался больным, чтобы не идти на похороны одноклассника.

Не проезжал на автобусе свою остановку, чтобы не столкнуться с бывшим другом, который шел, похожий на мертвеца, и разглядывал припаркованные автомобили, в надежде на то, что кто-то забыл магнитолу, а ворованной магнитолы хватит на 2-3 дозы. Невозможно объяснить Голову, как это завтра будет. И как жесток он сегодня, спокойно раскладывая папки, чтобы удобнее завтра привлечь на свою сторону беса героина.

Голов оторвался от папок и спросил:

– А пометка «система» что значит, как думаешь? – А чего тут думать. Тяжелый героиновый наркоман. Это у них называется «на системе» или «системщик». – Ага, – Голов положил папку сверху, – буду знать. Слабое звено.

У меня появилось ощущение, что я сдал незнакомого мне человека. Это было слишком. Не я его научил колоться и не я сделал его бандитом. Я отогнал от себя сочувствие. Ничего нельзя изменить. Если «системщика» завтра задержат, ему придется попасть в этот ад в любом случае.

Целиком книгу можно скачать бесплатно на сайте автора https://reketbook.ru Прослушать отрывок аудио версии на телеграм-канале «Гастелло».