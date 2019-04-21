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21.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
politics, Выборы, Политика, Украина
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Впереди Петра на колени – В Сеть попало видео с конфузом соратницы Порошенко

В сети опубликовали видео с прошедших в минувшую пятницу дебатов кандидатов в президенты, на котором показано, что в тот момент, когда Зеленский произнес фразу о том, что он прямо сейчас готов встать на колени перед каждой матерью, которая потеряла солдата, к чему пригласил присоединиться и Порошенко, соратница действующего президента, вице-спикер ВР Украины Ирина Геращенко выскочила в первые ряды, так, чтобы ее было видно со сцены, и рухнула на колени, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Позже после небольшого замешательства Геращенко встала с колен и спряталась за впереди стоящими людьми.

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Напомним, что Петр Порошенко в этот момент тоже встал на колени – повернувшись при этом задом к стадиону и передом – к атошникам, стоявшим за спиной гаранта. Зеленский же стоял на коленях лицом к “Олимпийскому” и телезрителям, смотревшим дебаты.

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