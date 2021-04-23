Впервые после нациста Туджмана президент Хорватии оправдал геноцид сербов

23.04.2021, Загреб, Алексей Топоров

Историк Милан Радонович высказал сожаление, что на церемонии памяти жертв Ясеноваца президент Хорватии Зоран Миланович высказался, что сербов в отличие от евреев и цыган убивали, потому что они были врагами государства.

Об этом эксперт поведал порталу хорватских сербов «Новости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сербская и не только общественность и по сей день обсуждает откровенно идиотские и ксенофобские заявления хорватского президента Зорана Милановича, сделанные им накануне после траурной церемонии, проходившей в мемориале жертвам усташеского концлагеря «Ясеновац».

«Был геноцид, и прежде всего геноцид евреев, – заявил Миланович. – Расовые законы были приняты главным образом из-за евреев. Затем мы подходим к сербам, которых здесь убивали больше всего, но цикл и суть убийств были другими.

Каждый из убитых был сербом из Подкозарья, они являются самыми многочисленными жертвами и над ними был осуществлен геноцид. Вторыми были сербы из Загреба, которых интернировали сюда, но не всех, некоторые работали, как выдающийся врач Юлий Будисавлевич.

Третий и самый ужасный пример – цыгане, которые даже не знали, что началась война и не представляли угрозу никому, разве что гитлеровским санитарным инспекторам, которые манипулировали хорватскими нацистами, потому что те до этого не имели негативного исторического отношения к цыганам, как и к евреям…

Это, пожалуй, худший пример обращения с человеком, который совершенно невиновен, потому что сербы, напротив, пытались дать отпор, и то, по-моему, с опозданием. Они должны были начать это раньше.

Они были врагами, а все знают, как на войне следует обходиться врагами. Но точно не убивать их в лагерях. А евреи были нейтральными гражданами и, наверное, никогда бы не выбрали оружие, но их начали убивать».

Историк Милан Радонович историческими фактами опроверг плохо скрываемые сербофобские измышления Милановича.

«Первыми сербами, заключенными в лагере Ясеновац, были сербы, пережившие лагеря так называемой Госпической группы лагерей, а затем депортированные в Ясеновац. Большинство из них были арестованы за несколько недель до начала восстания против усташеской Независимой Державы Хорватской.

Первыми сербскими общинами, которые были коллективно интернированы в лагерь Ясеновац, были сербские общины из поселений в муниципалитете Ясеновац, интернированные в апреле и мае 1942 года, при этом ни одна из них не участвовала в восстании против усташеской НДХ.

Более того, все они ранее приняли римско-католическую веру, выразив свою лояльность. Подавляющее большинство интернированных в Ясеновац сербов не принимали участия в вооруженном восстании. Большинство из них были интернированы с территории, не находившейся под контролем партизан», – напомнил историк.

Раданович отметил, что деревни, которые коллективно приняли римско-католическую религию были интернированы в концлагерь, в первую очередь, по этническому признаку.

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«Хотя я убежден, что президент Миланович знает это, очень жаль, что человек, занимающий высший государственный пост, воспроизводит ревизионистский стереотип о наказаниях сербов путем интернирования в Ясеновац за их сопротивление государству.

После президента Туджмана (первого президента –реваншиста Хорватии, отделившего республику от Югославии и равязавшего этнические чистки сербов – ред.), насколько мне известно, никто из лиц, исполнявших обязанности президента, не делал этого публично», – заключил историк.