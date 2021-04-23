На траурной церемонии в Ясеноваце президент Хорватии нахамил сербам

23.04.2021, Белград, Алексей Топоров

В 76-ю годовщину массового побега узников усташеского концлагеря Ясеновац в ходе траурной церемонии президент Хорватии Зоран Миланович делал скандальные заявления.

Об этом сообщает Jutarnji list, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В этом году представители разных ветвей власти Хорватии возлагали цветы к мемориалу жертвам усташеского концлагеря «Ясеновац» отдельно из-за жесткого конфликта между ними, в первую очередь между президентом-социалистом Зораном Милановичем и представителем право-консервативной партии Хорватское демократическое содружество, стоящей на позициях умеренного усташизма, премьер-министром Андреем Пленковичем. По этой причине Миланович, Пленкович и спикер хорватского Сабора Гордан Яндрокович возлагали цветы отдельно.

После официальной церемонии Миланович заявил журналистам, что в число сопровождавших его лиц должен был входить представитель антифашистского движения, но поскольку эта организация зависит от «милостыни Пленковича», который «прикармливает различных наркоманов», того не было.

«Этот лагерь для убийств беззащитных людей, – вполне адекватно начал свою выступление перед прессой президент Хорватии. – Это был лагерь усташей, а усташи – хорваты, я – президент Хорватии и не могу сказать, что не имею к этому никакого отношения. У нас есть связи со всем, что было у нас, как хорошим и благородным, так и плохим и низким, независимо от того, как кто-либо из нас на это смотрел.

Мой земляк Анте Бакотич тоже прорывался из этого лагеря на свободу, выкрикивая: «Давайте, товарищи!»…. Он был первым, и он был убит, но около сотни человек были спасены. Совершенно непонятно, почему эти люди не были освобождены спустя три месяца после освобождения Освенцима. Бакотич – молодой человек, непротиворечивый, и мне непонятно, почему он не стал национальным героем. Мне непонятно, почему сюда не дошел Иосип Броз (Тито)».

Но после Миланович начал нести откровенную неуместную для такого места и для такого мероприятия оскорбительную околесицу.

«Некоторые заявляют, что здесь погибло 700 тысяч человек, что невозможно. Они утверждали это, когда я учился в старшей школе. Мы смотрим фильмы из Белграда, я имею в виду «Дару из Ясеноваца», это дешево и неубедительно. Как авторы изобразили функционирование лагеря, они изобразили его так, будто было убито несколько тысяч человек, хотя они хотели показать, что было убито 700 тысяч человек….

Я принес не венок, а розу и камешек. Камешек, как еврейский обычай, а розу, как человеческий жест, потому что на таких мероприятиях, где у нас нет протокола, те венки, которые может возложить кто угодно в любом количестве, быстро становятся проблемой коммунальщиков, а не данью уважения жертвам, это реальность, и мы должны это признать», – сказал президент.

В отличие от Милановича националист Пленкович вел себя более адекватно.

«Что касается поправок в Уголовный кодекс, то усташеская символика уже запрещена, и теперь речь идет лишь об единении судебной практики и действий, – сказал хорватский премьер, отвечая на вопрос журналиста. – Эта тема была у нас давно. Каждый, кто что-то понимает в нашей истории, знает о лагере Ясеновац, кто понимает, что эти символы означают для представителей еврейского народа, сербов, цыган, антифашистов, понимает, что это не те символы, которые следует использовать…

Переговоры о полном запрете девиза усташей «За Отечество готов!» будут продолжены, и позиция правительства тут ясна и тверда, когда речь идет об осуждении преступлений и отказе от использования подобных символов».

И этим словам главы хорватского правительства можно было бы поверить, если не знать, что партия Хорватское демократическое содружество, к которой принадлежит Пленкович, с 1989 года вела борьбу за отделение республики от Югославии под откровенно реваншистскими лозунгами. И за годы нахождения у власти всячески поощряла в обществе ксенофобию и сербофобию. А сам Пленкович до недавних пор был участником ежегодных траурных мероприятий по расстрелянным югославскими партизанами усташам в австрийском Блайбурге. И только по настоянию западных кураторов самая крупная и авторитетная партия Хорватии сменила риторику и подкорректировала приоритеты.

Напомним, что 22 апреля 1945 года, имея информацию о приближающихся частях югославских партизан и планах администрации лагеря Ясеновац перебить оставшихся узников, равно утром 600 оставшихся из них решились на прорыв, чтобы покинуть это ужасное место – это удалось сделать только сотне.

Система концентрационных лагерей Ясеновац была создана в Независимой державе Хорватской для целенаправленного уничтожения сербов, евреев, цыган и антифашистов-коммунистов, и была одной из самой жестоких из действовавших в Европе систем концлагерей: людей здесь не умертвляли газом, не расстреливали и не вешали, а уничтожали исключительно холодным оружием, умерщвляли различными изуверскими способами, морили голодом.