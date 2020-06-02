02.06.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Вооруженные силы, Косово, Политика
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Впервые в состав оккупационных сил в Косово вводят албанских коммандос


С момента оккупации Косово контингентом НАТО в 1999 году впервые на отторгнутую албанскими сепаратистами от Сербии землю легально войдут спецподразделения из Албании.

Об этом сообщила на своей странице в фейсбук министр обороны Албании Олта Джачка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В своем сообщение Джачка отмечает, что в период пандемии вооруженные силы Албании не только не растеряли боевой тонус, но и напротив готовы выполнять миссии, в которых ранее не участвовали.

Олта Джачка.

«Продолжаются учения, особенно для военнослужащих новых контингентов, которые в следующем месяце отправятся в зарубежные миссии и сейчас проходят подготовку для выполнения мер против COVID-19, – сообщила албанский министр обороны. – Сухопутные войска отправят взвод пехотного батальона для участия в миссии НАТО в Афганистане. И впервые группа коммандос отправится служить в составе [международного оккупационного контингента] KFOR  в Косово».

Можно отметить, что подобный шаг Североатлантического альянса, решающего кто и зачем должен находится на оккупированной земле Косово, носит откровенно недружественных характер по отношению к Сербии и направлен на закрепление отторжения края от страны. Ранее об усилении своего вооруженного контингента в составе миссии заявила еще одна недружественная Сербии страна – Хорватия, что не может быть совпадением.

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