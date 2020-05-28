Назло Сербии: Хорватия хочет усилить свой оккупационный контингент в Косово

28.05.2020

Хорватия намеревается перебросить подразделения, раннее задействованные в миссии НАТО в Афганистане, для усиления своего контингента в рамках оккупационных сил в Косово (KFOR).

Об этом начштаба ВС РХ Роберт Хрань рассказал хорватскому NovaTV, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Было принято решение вывести солдат из Афганистана, – сообщил командующий хорватской армией. – Мы размышляем и предполагаем, что реинвестируем определенную часть в количественном выражении сил в некоторые другие операции. Сейчас речь идет об операции в Косово. Планируем отправить туда контингент более крупный, чем есть сейчас. Возможно, мы возьмем на себя и более крупные задачи».

Роберт Хрань

При этом Хрань высказал надежду на то, что финансовые сложности у хорватского государства продлятся недолго и в ближайшее время армия страны будет модернизирована.

«Проекты по модернизации не были закрыты, только отложены, включая покупку самолетов-истребителей, кораблей и вертолетов», – добавил хорватский начштаба.

Напомним, что ранее хорватское издание «Dnevno» опубликовало статью, в которой говорилось о том, что ВВС страны после вступления в НАТО находятся на грани развала по причине того, что Альянс намерен передать небо в регионе под контроль ВВС Италии и Венгрии.

При этом автор материала по хорватской привычке сетовал на усиление ВВС Сербии. После этой статьи прошло буквально полмесяца, и произошла катастрофа: разбился учебный самолет хорватских военно-воздушных сил, погибли двое пилотов, после чего министр обороны Дамир Крстичевич подал в отставку. В январе того же года потерпел крушение хорватский вертолет – тогда тоже погибли оба пилота.

На сегодняшний день Хорватия представлена в KFOR двумя вертолетами Ми-8 МТВ1 или Ми-171Ш и их персоналом, базирующемся на базе аэропорта в Приштине. В их задачу входит транспортировка войск оккупационного контингента, грузов и даже VIP-персон.

Хорватская единица в составе оккупационной миссии на Косово

Балканские аналитики предположили, что подобный шаг со стороны Хорватии будет болезненно воспринят Сербией, особенно с учетом новейшей истории взаимоотношений этих государств.

Возможно, этот шаг, безусловно, согласованный, а возможно инициированный Брюсселем, как раз делается для того, чтобы в очередной раз побольнее укусить Белград.