Впервые Восток Украины пытается перехватить электоральную инициативу – социолог

06.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Готовность голосовать на досрочных выборах в парламент на Востоке Украины впервые выше, чем на Западе, который также впервые будут представлять множество раздробленных политических сил.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» рассказал донецкий социолог Евгений Копатько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Под 70 процентов граждан выступают за досрочные парламентские выборы. Если Конституционный суд или какая другая ситуация ломает эти выборы, то дестабилизация в стране наступит так же стремительно, потому что общество это не примет, потому что, на самом деле, на стороне Зеленского пока энергия той молодёжи, которая за него проголосовала.

А там не нужны глубокие смыслы, там нужно действие, как раз эти эпатирующие речи имеют больше значения, потому что они для них понятны, потому что это шоу должно продолжаться. Это не хорошо, не плохо, так они живут. Поэтому решения политические будут интересные», – рассказал эксперт.

«Теперь что происходит на самом деле? Впервые готовность голосовать на Востоке Украины выше, чем на Западе. У нас всегда было, что мы чуть-чуть с опозданием шли на выборах, на Востоке Украины была ниже электоральная активность. И следующее, что тоже впервые – на Западе Украины порядка семи политических сил, которые проходят пятипроцентный барьер.

Причём уже Вакарчук имеет пять с лишним процентов на Западной Украине и очень серьёзно отбирает голоса у Порошенко. Сейчас не очень хорошая ситуация и у Тимошенко, и у Порошенко – за счёт Запада они проседают очень серьёзно, а на Востоке у них никаких шансов, и даже объединение не поможет», – добавил Копатько.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее стало известно, что в преддверии досрочных парламентских выборов в городах подконтрольного Киеву Донбасса американцы активно готовят гранты для промывки мозгов населению посредством работы с лидерами общественных мнений и журналистами.