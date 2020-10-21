Времена меняются. В армии Черногории восстановили военного, уволенного за крестный ход Сербской Церкви

21.10.2020, Белград, Алексей Топоров

Старший сержант первого класса Пехотного батальона армии Черногории Дарко Мрвалевич, уволенный из рядов вооруженных сил за участие в молитвенных протестах Сербской Православной Церкви, был восстановлен на службе.

Такое решение приняла Апелляционная комиссия правительства Черногории.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Дарко Мрвалевич в качестве алтарника сослужит митрополиту Черногорскому и Приморскому Амфилохию

«Мой муж Дарко, старший сержант Черногорской армии, вернулся на работу, – написала в фейсбук супруга военного Анна Мрвалевич. – Комиссия по рассмотрению жалоб правительства Черногории приняла апелляцию на решение начальника Генерального штаба армии Черногории об отстранении его от должности в связи с участием в литургиях нашей святой Православной Церкви. Хвала Господу! Спасибо всем нашим ближним (известным и неизвестным), оказавшим нам различную помощь – материальную и самое главное – человеческую! Будьте здоровы! В первую очередь ищите Царство Божие, все остальное приложится!».

По имеющейся информации со 2 марта, когда Мрвалевича отстранили от службы, начальник Генерального штаба армии Черногории вынес три решения о его увольнении, по которым адвокатами семьи были поданы апелляции.

Следует отметить, что возвращение старшего сержанта в вооруженные силы стало возможным только после поражения партии диктатора Черногории Мило Джукановича – Демократической партии социалистов, на последних парламентских выборах.

Старший сержант Дарко Мрвалевич – отец троих детей, был уволен из армии после 27 лет безупречной службы за свои религиозные убеждения и верность Сербской Православной Церкви.

Черногория в 2006 году отделилась от Сербии под предлогом «более быстрой интеграции в ЕС», однако до сих пор не получила членства в Евросоюзе. В 2017 году вопреки воле населения без референдума Черногория была включена прозападной правящей верхушкой в НАТО. Сейчас около 30% населения этой бывшей части Югославии называют себя этническими сербами.

В Черногории с декабря 2019 года проходят массовые протесты после того, как парламент страны принял закон, который угрожает конфискацией 650 православных святынь Сербской Церкви в пользу подконтрольных Западу «автокефальных» раскольников – фактически, речь идёт о повторении сценария, реализованного на Украине.