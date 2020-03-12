Военный отстранен за участие в молебне против «украинского сценария»

12.03.2020, Белград, Алексей Топоров

После 27 лет службы старший сержант черногорской армии Дарко Мрвалевич может распрощаться с военной службой за участие в акции в поддержку Сербской Православной Церкви, которую местный прозападный режим раскалывает по сценарию, ранее опробованному на Украине.

Об этом сообщают балканские медиа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Министерство обороны Черногории отстранило старшего сержанта Первого класса Пехотного батальона Армии Черногории Дарко Мрвалевича. Соответствующий приказ был подписан начштаба, генералом Драгутином Дакичем.

«Причиной отстранения является тот факт, что Мрвалевич был пойман на совершении дисциплинарного проступка в соответствии с пунктом 1 статьи 157 и пунктом 27 Закона об армии Черногории, – говорится в соответствующем заявлении черногорского Министерства обороны. – Отстранение будет продолжаться до завершения дисциплинарного следствия».

Однако есть все основания полагать, что по завершении «дисциплинарного следствия» Мрваалевичу придется распрощаться с военной службой. Не случайно отстранение старшего сержанта стало достоянием гласности и обсуждается в средствах массовой информации.

«Дарко Мрвалевич, сержант Черногорской армии, освобожден от должности за участие в крестном ходе, – написала супруга военного Анна на своей страничке в Facebook. – Вот в чем виноват мой муж после 27 лет службы в армии».

В защиту военнослужащего выступил митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий:

«В армии, полиции и образовании власть увольняет людей, которые выступают против закона «О свободе вероисповедания» (под таким названием в парламенте протянута норма, позволяющая конфискацию храмов и монастырей в пользу раскольников, – прим. ред), – сказал владыка. – Мрвалевич – хороший человек и верующий человек, я знаю его по церковным службам».

Тем не менее, позиция черногорского командования была выражена в приказе от 20 февраля этого года, запрещающего военнослужащим принимать участие в крестных ходах, которые СПЦ проводит в знак протеста против дискриминационного закона.

«Недопустимо участвовать в акциях протеста, где налицо видимые политические последствия, и где мы можем видеть только флаги другого государств (Сербии – ред.)», – заявил генерал Дакич в интервью местному телеканалу.

У Мрвалевича трое детей, семья жила исключительно на его жалованье.

В Черногории уже три месяца проходят массовые протесты после того, как парламент страны принял закон, который угрожает конфискацией 650 православных святынь Сербской Церкви в пользу подконтрольных правящему режиму «автокефальных» раскольников – фактически, речь идёт о повторении сценария, реализованного на Украине.

Черногория в 2006 году отделилась от Сербии под предлогом «более быстрой интеграции в ЕС», однако до сих пор не получила членства в Евросоюзе. В 2017 году вопреки воле населения без референдума Черногория была включена прозападной правящей верхушкой в НАТО. Сейчас около 30% населения этой бывшей части Югославии называют себя этническими сербами.