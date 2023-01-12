«Времени в обрез»: США упорно толкают Украину в крупное наступление

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Пользуясь зависимостью Украины от западного финансирования, США принуждают Киев к крупному наступлению и завершению войны уже в 2023 году.

Об этом в эфире канала «Iton TV» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Судя по последним материалам «The Washington Post», и ряду других материалов, 2023 год должен быть решающим. Потому что есть сомнения, что в 2024 году Украина может рассчитывать на такую же помощь, финансовую и военную, как в 2023 году. По крайней мере, там поставлено под сомнение, что в 2024 году Украина сможет получить 43 миллиарда долларов из американского бюджета. Это совпадает и с украинским видением. Потому что затягивать войну по экономическим и другим факторам нецелесообразно и очень рискованно», – сказал он.

Карасёв уверен, что Украине придётся заканчивать войну уже в этом году, поэтому ВСУ нуждаются в большом количестве танков и даже самолётов.

«Чтобы решить проблему в 2023 году, войну надо перевести из позиционной – в наступательную. А для больших наступлений нужно наступательное вооружение. Поэтому надо изменить формулу военной помощи Украине со стороны Запада. Поэтому акцент делается на наступательном вооружении, прежде всего, танки. На очереди могут быть и самолёты», – резюмировал политолог.