Страны Евросоюза, наплевав на потребности своих граждан, в скором будущем собираются взять украинский бюджет на полное обеспечение.

Об этом в интервью журналисту Александру Вальдману рассказал его швейцарский коллега Александр Песке, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас говорится о том, что не только военными, не только инфраструктурными вещами придётся поддерживать Украину, но и полностью взять ответственность за её бюджет. Ведь в сегодняшней Украине экономики как таковой почти не осталось. Есть работающие отрасли, но в большинстве – это экономика страны воюющей, с огромным дефицитом.

Получается, Украина открывает чек с не вписанными цифрами, куда они будут вписывать цифры, руководители Украины, а мы здесь должны это выполнять», – сказал журналист.