ЕС принуждает граждан взять Украину на полное денежное обеспечение – швейцарский журналист

Владимир Гладков.  
10.01.2023 21:17
  (Мск) , Москва
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Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Финансы, Экономика коллапса


Страны Евросоюза, наплевав на потребности своих граждан, в скором будущем собираются взять украинский бюджет на полное обеспечение.

Об этом в интервью журналисту Александру Вальдману рассказал его швейцарский коллега Александр Песке, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны Евросоюза, наплевав на потребности своих граждан, в скором будущем собираются взять украинский бюджет...

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«Сейчас говорится о том, что не только военными, не только инфраструктурными вещами придётся поддерживать Украину, но и полностью взять ответственность за её бюджет. Ведь в сегодняшней Украине экономики как таковой почти не осталось. Есть работающие отрасли, но в большинстве – это экономика страны воюющей, с огромным дефицитом.

Получается, Украина открывает чек с не вписанными цифрами, куда они будут вписывать цифры, руководители Украины, а мы здесь должны это выполнять», – сказал журналист.

Песке подчеркнул, что европейские политики уже не знают, как объяснять своим избирателям всё новые и новые расходы.

«И наши политики задаются вопросом – а как им собрать население в такой моральный порыв, чтобы ещё больше денег туда закинуть. Как это объяснить, если перед хорошими ресторанами и виллами парковки часто заполнены люксовыми машинами с украинскими номерами?», – возмутился швейцарец.

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