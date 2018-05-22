22.05.2018, Киев, Игорь Петров

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«Время украинских националистов подходит к концу»

Сообщения о рассылке призывов участвовать в митинге в Бердянске в поддержку идеи возвращения России захваченного погранслужбой Украины крымского судна «Норд», – не несут ничего противозаконного.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил киевский политолог Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии.

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«Если сообщения о рассылке смс с призывом идти на митинг в Бердянске соответствуют действительности, то ничего криминального в этом нет. Очевидно, рыбаки просто пытаются защитить свои права, иметь возможность спокойно рыбачить. Это – их способ кормить свои семьи. Сейчас с этим возникли проблемы именно из-за того, что задержан «Норд».

Возможно, эти сообщения – вообще какая-то провокация, и говорить не о чем. Но, если рыбаки требуют освобождения «Норда», то они выступают в защиту своих интересов, и это – их законное право», – сказал эксперт.

По мнению Погребинского, «время украинских националистов подходит к концу».

«Националисты в истерике от любых действий, которые не соответствуют их взглядам. Причем, защищают они не интересы украинского государства, а интересы криминально-олигархических групп, которые сегодня управляют нашей страной. И сами они тоже с этого имеют дивиденды», – пояснил политолог.