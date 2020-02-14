Время вышло: Берлину и Парижу совершенно не до Украины – немецкий политолог

14.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Для Украины безвозвратно уходит время – если в ближайшем будущем не удастся провести очередную встречу «нормандского формата», то лидеры Евросоюза погрязнут во внутренних делах и уже совсем не будут заниматься украинским вопросом.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил немецкий политолог Александр Рар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, Франция и Германия все больше погружаются во внутриполитические процессы в преддверии выборов в этих странах.

«Сейчас в преддверии Мюнхенской конференции я не замечаю, чтобы как-то особенно готовилась следующая встреча в «нормандском формате». Просто о ней никто ничего не говорит. Я боюсь, что сейчас мы теряем опять драгоценное время.

Но не из-за того, что Украина и Россия в чем-то не могут договориться, а потому что западные гаранты «Минских соглашений» и миротворчества сейчас дают слабину. У них нет сейчас политической силы проводить то, что нужно.

Посмотрите, во Франции Макрон стоит, как многие считают, уже спиной к стене, потому что у него экономические проблемы, на него давит его же общество, непонятно, переизберут его на следующих президентских выборах или нет.

А в Германии мы сейчас тоже входим в какую-то сложную фазу внутренних баталий наших правящих партий. Христианским демократам, которые сейчас ищут наследницу для госпожи Меркель, и в Христианской демократической партии сейчас будет большая в ближайшие полгода ожесточенная борьба за власть, за наследство Меркель. Поэтому Германии сейчас не до внешней политики», – заявил Рар.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что встреча глав МИД стран «нормандской четверки», которая должна была состояться 14 – 16 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности, оказалась на грани срыва.