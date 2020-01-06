06.01.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Общество, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Врут, как порохоботы: политик рассказал о главном разочаровании от Зе-команды

Попытки оправдать зарубежный отдых президента Владимира Зеленского «рабочей поездкой» в очередной раз демонстрируют лицемерие новой украинской власти, подобно предшественникам продолжающей обманывать и разочаровывать свой народ.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Балицкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Ну говорите вы правду. Полетел отдыхать человек, ну скажите. Я тоже летаю отдыхать, и дай Бог, чтобы украинцы себе могли это позволить.

Просто правду скажите. Скажите, что полетел, вырвал для своей семьи пять дней счастья. В конце концов, люди живые, они скорее простят это, нежели начинать такую ложь, что за своей счет полетел с семьей, но встречается с какими-то оманами, с кем-то там будет говорить, и это так «важно».

Ну кому вы лепите? Мы же, в конце концов, не полные идиоты, чтобы не понимать. Называйте вещи своими именами.

У нас все в стране вот так: война – не война, АТО – не АТО, здесь торгуем, здесь рыбу заворачиваем, газ российский, но не российский. Так заврались.

Мы ждали от них другого, я ждал от этих ребят, которые пришли к власти, что хотя бы будет правда. Назовите вещи своими именами», – резюмировал политик.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть