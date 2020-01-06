По стопам Порошенко: Зеленского дважды за день поймали на вранье

06.01.2020, Киев, Михаил Рябов

Владимир Зеленский оказался в центре еще одного скандала, который напоминает злоключения его предшественника Петра Порошенко – того год назад во время новогодних праздников засекли на роскошном курорте на Малдивах, в то время как солдаты его армии продолжали находиться в окопах на Донбассе.

Утром в воскресенье киевское издание «Страна» опубликовало фотографию Зеленского в пятизвездочном отеле в стране Оман, расположенной недалеко от Йемена. Стоимость президентского люкса там превышает 4 тысячи евро в сутки.

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А ведь глава Украины (продолжающий официально называть свою страну «воюющей») всего пару дней назад распространял снимки с отдыха в Карпатах, где, как и предполагалось, проведет каникулы президент.

Известие о тайном отдыхе Зеленского за границей взбудоражило украинские СМИ – получается, что и тут нет никакой разницы с Порошенко (который на этот раз проводит каникулы на шикарной яхте, игнорируя вызовы на допросы).

«Порошенко – в Индийском океане. Зеленский – в Омане. И оба – инкогнито. Патриотизм начнут демонстрировать чуть попозже. К старому новому году. В очередных роликах», – язвительно комментирует экс-министр юстиции Елена Лукаш.

Офис Зеленского был вынужден экстренно отреагировать на критику. Спустя несколько часов было опубликовано официальное заявление о том, что украинский президент, якобы, проводит в Омане переговоры об «экономическом сотрудничестве» ответственным за иностранные дела Султаната Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.

В доказательство было опубликовано фото местного министра и Зеленского без галстука.

Однако это спровоцировало новый виток скандала. Выяснилось, что участник переговоров с Зеленским накануне подверг критике ракетный удар США, в результате которого было убито «второе лицо» Ирана – генерал Сулеймани. А МИД Украины, напротив, оценил действия американцев весьма нейтрально.

«Офис президента в срочном порядке нашел кого-то в Омане, чтобы Зеленский мог срочно сфотографироваться и рассказать о «переговорах между сторонами».

Однако, как оказалось, с самым «влиятельным политиком мира» встретился министр, ответственный за иностранные дела, Юсуф бин Аляви бин Абдалла. Который, кстати, вчера встал на сторону Ирана по приказу Трампа по ликвидации одного из их генералов.

То есть, во-первых, Зеленский встретился с человеком, который по должности вообще не соответствует ни уровню президента, ни премьер-министра, ни спикера Верховной Рады.

Во-вторых, Украина, таким образом, может вообще влипнуть в скандал, поскольку этот чиновник является оппонентом для США», – комментирует киевский юрист Андрей Смолий.

«Не могу понять, зачем нужно было наспех организовывать фото с уважаемым министром иностранных дел Султаната Оман? …И тем более, сочинять наспех истории про разговор об инвестициях и прочей торговле… В Омане этим занимаются совершенно другие должностные лица. Например, министры финансов и торговли Омана.

Да и в Украине экономикой и инвестициями заниматься должен Кабмин. Нет у президента таких полномочий. Отдельный разговор – об уровне встречи, так как переговоров там не было и быть не могло. Официальный Оман молчит.

Итак, была встреча и фотографирование, где высшее должностное лицо одного государства зачем-то встретилось с не равным по статусу должностным лицом другого государства.

И мы понимаем зачем: очередная попытка оправдаться. Эта наспех состряпанная история – полный провал. Теперь Зеленский вынужден будет рассказывать об этой поездке. Вносить немалые затраты на нее в декларацию. Объяснять: как и кем была обеспечена и оплачена его безопасность, и почему он выбрал Оман, а не Кривой Рог. Терпеть прямо напрашивающиеся аналогии с Петром Мальдивским», – прогнозирует Лукаш.

«Обмануть своих граждан, что остаешься еще на неделю в Карпатах, тайно выехать на отдых в Оман, а когда поймали на горячем, – объявить туда официальный визит. Если президент страны понимает, что украинцы негативно воспримут его отдых в элитном тропическом отеле, и прибегает к столь мелкому жульничеству, можете себе представить, как он лжет по более серьезным вопросам», – констатирует одесский политик Вячеслав Азаров.

«Владимир «инкогнито» Зеленский запилил пару селфи в Карпатах для лохов и улетел греть пузо на Индийский океан, в Оман. Он же не лох. Интересно, Путин за 20 лет отдыхал хотя бы раз за пределами России, или как лох — то по курортам Краснодарского края, то по тайге? Зеленский не бедный человек, претензий нет по Оману, но есть одно «но». Если ты хочешь по Оманам, да по Европам, занимайся бизнесом, снимай фильмы и катайся. Стал президентом — строй Оманы и Европы здесь, в Украине. Таки пока не запретим чиновникам и их семьям развлечение, обучение и лечение за пределами Украины, будущего у страны не появится. Они будут Украину воспринимать как территорию, где можно украсть денег на Оман и Европу», – сокрушается Александр Скубченко, глава Жилищного союза Украины.