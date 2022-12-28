«ВС РФ набирают потенциал, нужно кошмарить русских без остановки» – украинский военный эксперт

28.12.2022  18:41 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный абсолютно прав, что чем чаще украинские войска бросать в атаку, тем медленнее российская армия будет набирать потенциал для широкомасштабного наступления.

Об этом в эфире канала «Ukrlife» заявил руководитель программ безопасности киевского проамериканского Центра глобалистики «Стратегия XXI» Павел Лакийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный абсолютно прав, что чем чаще украинские войска бросать в атаку,...

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«Процесс восстановления вооружённых сил (России – ред.) у них не прекращается, он постоянно происходит. Если бы мы воевали с тем комплектом, который был у противника весной, то эта российская армия уже бы давно закончилась.

Тем не менее, с одной стороны, идёт формирование мобилизационных резервов в российской армии. Параллельно создаётся частная армия Пригожина, которая набирает силы, это отдельная история. Уже там два или три вместе с ДНРовскими НМ, почти независимые друг от друга силы ведут с нами борьбу. У каждого из них свои перспективы. Есть перспективы наращивания потенциала», – констатировал эксперт.

«Залужный  уже 2 недели назад, сказал, что единственный способ пресечь возможности накопления российской армии – это их уничтожать сейчас. Чем больше будем их кошмарить, чем больше будем проводить наступательных операций, чем активнее будем вести оборону, тем меньше у них будет возможностей для создания стратегических резервов для возможного широкомасштабного наступления», – рассуждал Лакийчук.

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