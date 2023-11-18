ВС РФ перестали жалеть «Искандеры» для ВСУ

Российские войска перешли к тактике многократных ракетных ударов по объектам, тогда как ранее на одну цель предполагался один «Искандер».

Об этом эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он напомнил о ракетном ударе ВС РФ на этой неделе по пункту временной дислокации ВСУ в Димитрово Запорожской области, куда в начале ноября по соседству уже прилетала российская ракета, поразив скопление украинских солдат.

«В каком-то административном здании разнесли штаб, видно, как к нему съезжаются машины, видно, как люди заходят внутрь. Первый об этом рассказал бывший народный депутат Игорь Мосийчук, он негодовал, что это здание находится по соседству с тем зданием, которое было атаковано нами ранее, дескать, вы что делаете, никаких выводов не извлекли, уроков из прошлого удара, продолжали беспечно находиться в этом здании, в общем, обратился в прокуратуру. Он сказал, что там находилось подразделение Нацгвардии, сегодня информация поступает, что это был штаб 115-й мотомеханизированной бригады ВСУ, и по кадрам видно, что так хорошо попали две ракеты. Мосийчук говорит, что ещё третья была. Видимо, когда прибежали разбирать завалы, туда накрыли ещё одной ракетой уже для верности, чтобы никто не ушёл», – сказал Коц.

Он озвучил несколько выводов из произошедшего.

«По результатам объективного контроля видно, что прилетело очень чётко, и тут надо отметить сразу несколько пунктов. Во-первых, это чёткость работы разведки, во-вторых, это расширяющиеся возможности наблюдения средствами беспилотной авиации. Мы видим, что в глубоком тылу мы имеем возможность наблюдать за тем, что происходит, незамеченные средствами РЭБ и ПВО противника. Ну и то, что у нас сразу несколько «Искандеров» кладут на одну цель, это тоже очень здорово, это я наблюдаю уже не первый раз. Обычно на одну цель выделяли один «Искандер», и считали эту цель уничтоженной. А сейчас всё меняется. Я видел, например, объективный контроль по бронетанковому заводу в Харькове, где продолжают проходить ремонт украинские боевые машины. И туда, если не ошибаюсь, три «Искандера» прилетело, и видно, что очень чётко прилетело. И Харьков – это всё-таки довольно далеко от линии боевого соприкосновения, и мы, всё-таки, имеем возможность и смотреть, что там происходит, и наносить туда удары», – рассказал военкор.

По его словам, беспечность украинцев объясняется тем, что ВСУ попросту не привыкли, что могут наноситься такие удары.

«Мосийчук переживает, стенает – как же так произошло, что первый удар, и вы не сделали выводы, а это очень просто. Народ там непуганый, они не привыкли, что по ним могут доставать так далеко. Мы тоже поначалу «Хаймарсов» не боялись. Пока не прилетит по нам, не крестились. Сейчас, конечно, такое невозможно, чтобы в соседний дом ударило, а ты продолжаешь, как ни в чём не бывало на привычном месте находиться. Сейчас меры предосторожности у людей с мозгами на первом месте. Понятно, что всегда будет человеческий фактор, всегда кто-то захочет устроить построение на улице вблизи линии соприкосновения. Мы знаем такие примеры, к сожалению, и в нашей армии, но это скорее исключение, чем правило», – сказал Коц.

Он добавил, что как бы то ни было, «кадры объективного контроля, которые залетают далеко, которые бьют точно, они дают повод для осторожного оптимизма».