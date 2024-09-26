«Все будет украинское. Или не будет вообще»: в Одессе Пушкина посадили в клетку

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Итак, несмотря на вялые попытки руководства Одессы блеять об «особой истории Одессы» и «особом одесском языке», якобы не позволяющем сносить русские памятники, снести их все-таки решились.

Как мы уже писали, под нажимом и фактическим шантажом мэра Труханова его «русским паспортом» , исполком опубликовал перечень из 19 (!), подлежащих сносу памятников, от которого волосы встают дыбом.

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Да потому, что может не надо было годами блеять о своей, прости господи, «уникальной одесскости», а гордо говорить «Мы русские»?..

Впрочем, поздно пить Боржоми.

В списке под снос значатся следующие памятники: Горькому (нацисты-активисты уже выкорчевали бюст писателя), Бабелю, Высоцкому, Чкалову, Маринеско, Космодемьянской, Малиновскому, Глушко, Мичурину, Александру II, ряд мемориалов Ленину, революционной тематики и так далее.

Два памятника Пушкину тоже есть в «расстрельном списке». Несмотря на то, что мэрские чиновники обещали, что чуть ли не костьми за них лягут и в ЮНЕСКО нажалуются.

Правда, пока — до фактического демонтажа — решили поместить их в… клетки. Ну, якобы чтобы нацист Ганул с кувалдой не добрался.

А он вместе с радикалами из организации «Уличный фронт» (остатки бывшего «Правого сектора») уже навострил лыжи:

«Кто хочет приобщиться к демонтажу российских маркеров в Одессе, пишите в комментариях. Будем выполнять решение исполкома. Нужны сильные, но криворукие. Если памятник при демонтаже упадет и разлетится к х..ям, то что ж. Такая жизнь».

Этим ублюдок как бы анонсирует, что до музея и в целом виде статуи не доедут. И желающих приобщиться к вандализму нашлись сотни. Правда, не из Одессы. Такие, знаете ли, персонажи, с огоньком:

«Давно пора не только демонтировать — любителей русского мира тоже надо завалить» (из комментариев).

А местное ТВ, между тем, круглосуточно транслирует соцопросы, которые даже пропагандистам не удается натянуть на глобус, так как подавляющее большинство респондентов, естественно, русскоязычных, отвечают, что категорически протии сноса Пушкина, а за — ну, сами понимаете… Сентябрь все-таки и ПТУ радостно распахнули двери студентам из стрыев и гадячей.

Ну а побеждает в конкурсе «Наша дура выше всех», уже по традиции, историк и преподаватель университета им. Мечникова Александр Музычко, круглосуточно отсматривающий опросы.

«Как видите, москворотые за Россию и все российское. Украинцы — против. Логично и закономерно. Мы с ними враги. Они хотят лечь костьми. Ну что ж. Так и будет. Все будет — украинское, или не будет вообще», – грозит Музычко.