Все дружки Зе-диктатора пережидают тяжёлую зиму в тёплых краях – депутат Рады

Пока Украина гибнет и замерзает, сообщники узурпатора Зеленского греются в тёплых странах.

Об этом на заседании Верховной рады заявил находящийся в списке террористов в РФ одиозный депутат Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Сейчас, когда просыпаешься в квартире, в которой плюс 10-11 градусов, первое, что делаешь – смотришь погоду и видишь: на дворе минус 18. Сегодня в Киеве, в Кривом Роге – минус 18. В Запорожье – минус 16. И у людей нет ни тепла, ни воды, у многих нет электричества.

Но, друзья, есть и хорошие новости. В Майами – плюс 23, где живет семья Умерова. Там все нормально, теплый океан. Так что, если вы беспокоились – не волнуйтесь, все в порядке. В Тель-Авиве – плюс 17, Миндичу тепло. Поэтому не переживайте, там все хорошо.

В Монако – плюс 12 не в квартире, а на улице. Днем будет еще теплее. Так что там все тоже более-менее, там тоже есть друзья Зеленского.

Ну, все те, которые разбежались по всему миру, по разным местам, ограбив Киев, Кривой Рог, Одессу, Днепр, Запорожье, Харьков и другие города, которые сейчас замерзают, в которых нет ни тепла, ни воды, ничего!», – обвинял он.

«А нам что, каков ответ Верховной рады? Ну, мы опять Шмыгаля куда-то передвинули. Надо было министром энергетики уже назначить Зеленского, он дал бы такую «потужность» в сеть, что все бы обогрелись. Потому что все же держимся только на его потужной потужности», – иронизировал и пиарился Гончаренко.