Все инициативы Кучмы – нереализуемый на деле экспромт

06.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Заявления Леонида Кучмы касательно планов снятия экономической блокады Киева с Донбасса сейчас достаточно голословны, ведь это закреплено законодательно решением СНБО Украины.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил директор киевского Информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Блокада вводилась решением СНБО. Это сейчас не так просто. Заявить – это хорошо, а попробуй это реализуй, это очень непростые вещи. Но сам факт, что в этом направлении посмотрели, но это непростые вещи, Кучма не может это.

В принципе, насколько я понимаю, у Кучмы есть директивы, в рамках которых он работает, без этого он бы не поехал. Учитывая, что Кучма «чемпион породы», по сравнению с ребятами, при всём уважении к молодым ребятам, лично к Зеленскому, которые пришли, Кучма классик, Кучма – это Тарас Шевченко.

Они – это ребята, которые только ещё станут Шевченками когда-то. И он себе может позволить, он больше их понимает, может ему сказали: «Ты сам знаешь директивы, давай там крутнись, а мы потом тебе напишем», – и он выступил с такой инициативой.

По сути, это правильная инициатива? Мне кажется, правильная. Но ведь блокада государством, если вы помните, была оформлена на законодательном уровне, в том числе, я сейчас боюсь ошибиться, по-моему, решение СНБО было мартовское.

Получается, что у Кучмы, я не верю, что сейчас есть директивы идти против того, что уже зафиксировано на уровне государственных документов, это вещи, уважающее себя государство не должно было бы так себя вести. То есть, теперь нужно это всё пересматривать, нужно было сначала, наверное, пересмотреть, а потом заявлять», – отметил он.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что ввод режима прекращения огня в Донбассе также не так прост, как кажется на первый взгляд, ведь огонь, по его мнению, ведёт каждая сторона, и каждый солдат получает за это надбавки.

«Это очень трудно реализовать, потому что, по нашим всем информационным источникам вроде они в нас всё время стреляют, а мы не стреляем, но это не совсем так. Достаточно взять ежедневные отчёты миссии ОБСЕ, специальной мониторинговой, которая показывает, что стреляют со всех сторон.

Не знаю, как сейчас, но по состоянию полгода назад подразделения, которые стояли на линии разграничения или максимально приближённые к ним, если они вступали в огневой контакт, они получали доплату к денежному пособию. Если денежное пособие очень скромное, достаточно скромное, тем более учитывая, что это достаточно смертельно – опасные игры для каждого из них. Пока это есть, никакой Кучма, никакой Зеленский, никто это не остановит. И с той же стороны так же, получается, что модели одинаковые идут, и с той стороны так. Это очень трудно таким образом сделать.

Тем более, нет контроля, скажем, ОБСЕ не может обеспечить контроль, ОБСЕ только фиксирует нарушения режима, сколько было договорённостей.

Это вещи, которые очень трудно решить, сидя в кабинетах в Минске, в Киеве, в Москве, в Брюсселе – очень трудно. Это нужно там ставить какую-то серьёзную силу, которая сможет это дело всё контролировать и наказать виновных. Раз наказать, два наказать, три наказать, тогда, может, что-то можно будет сдвинуть. Пока что, мне кажется, это нереально», – добавил Рудяков.