Кучма в Минске предложил снять с Донбасса блокаду

05.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Трехсторонняя контактная группа по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе на следующем заседании обсудит предложение экс-президента Леонида Кучмы снять экономическую блокаду с неконтролируемых Киевом территорий Донецкой и Луганской областей, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сегодня сообщил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, пишет «Интерфакс-Украина».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Предложение поступило от Кучмы (представителя Украины в ТКГ — Ред.), и это поддержали участники из ОРЛО и ОРДО. Это будет на рассмотрении в экономической подгруппе в следующий раз», — сказал Сайдик журналистам в среду в Минске.

По словам спецпредставителя, снятие блокады могло бы стать «большим прорывом».

При этом Сайдик отметил, что введение против неподконтрольных тоерриторий блокады весной 2017 стало тем фактором, который способствовал «разрыву сторон».

Ранее сегодня полпред России в Контактной группе Борис Грызлов также информировал, что экономической подгруппе уже «дано поручение обсудить вопрос восстановления экономических связей в случае принятия Киевом решения о снятии экономической блокады Донбасса». По его словам, в этом вопросе Донецк и Луганск предложили конкретные инициативы.