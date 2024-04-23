«Все козыри в руках у Путина» – полковник Макгрегор

Максим Столяров.  
23.04.2024 21:55
  (Мск) , Москва
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Ближний Восток, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Израиль, Иран, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


В странах Ближнего Востока миротворчески настроенная Россия пользуется куда большим уважением и поддержкой, чем агрессивные США.

Об этом в интервью американскому юристу Эндрю Наполитано заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний, Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В странах Ближнего Востока миротворчески настроенная Россия пользуется куда большим уважением и поддержкой, чем...

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«Россия – это ещё один фактор в уравнении на Ближнем Востоке. Это больше, чем просто фактор. Это критическая переменная. За кулисами Путин держит все козырные карты в своих руках на Ближнем Востоке.

Он пользуется большим уважением. Он всегда призывал к сдержанности и терпению, и в целом государства и народы региона прислушались к его советам. Он пользуется очень большим уважением, как и Россия», – сказал Макгрегор.

«На самом деле, наш бренд серьёзно пострадал, мы выглядим нелепо. А бренд России силён, и выглядит очень привлекательно. Я думаю, что Путин, разместив войска в Сирии, Красном море, Индийском океане, в Средиземном море, очень ясно дал понять, что он готов сделать, если мы и израильтяне решим выступит против Ирана», – добавил он.

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