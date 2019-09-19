Все майданщики одинаковы: Как главарь оппозиции угрожал полицейскому

19.09.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Один из главных спонсоров сербской прозападной оппозиции – экс-мэр Белграда олигарх Драган Джилас вновь оказался в центре внимания местных СМИ, которые опубликовали подробности инцидента с участием политика и сотрудника полиции.

Издание Informer рассказало о случае, который произошел в 2004-05 годах, когда Джилас был директором Канцелярии прозападного президента Сербии Бориса Тадича, пришедшего к власти после свержения Слободана Милошевича.

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Эта история наглядно характеризует вожака сербских майданщиков, отмечает издание.

Джилас угрожал полицейскому, что тот останется без работы, когда правоохранитель остановил тогдашнего высокопоставленного чиновника за езду по желтой, выделенной полосе.

Джилас дважды нарушил правила, так как ехал через центр Белграда по выделенной полосе и без ремня безопасности.

Издание опубликовало выдержки из записанного разговора, где Джилас открыто угрожает сотруднику полиции:

«Офицер: Вы мистер Драган Джилаш?

Драган Джилас: Джилас-с-с!.

О: Хорошо, хорошо, что вы сказали? Когда я останусь без работы?

ДД: Эй давай, от***сь уже!

О: Я должен это сделать!?

ДД: Это ты говоришь, что я сказал тебе, и я скажу, что я этого тебе не говорил.

О: хорошо …

ДД: Так что ты ничего не можешь сделать со мной.

О: Мистер Джилас, значит, мне надо от***ся, верно?

ДД: Выпиши мне штраф и отпускай, мне некогда, у меня двое детей в машине, я еду на свадьбу. Хватит меня тут терроризировать.

О: Мистер Джилас, я не терроризирую вас, я отношусь к вам чрезвычайно профессионально, без презрения, я сообщаю о совершенных вами преступлениях, вы говорите мне «от***сь». Вы не можете так сказать полицейскому, вы не можете так со мной разговаривать …

ДД: Да ладно, ты издеваешься надо мной здесь.

О: Нет, я делаю свою работу. А теперь по поводу того, что вы мне сказали, давайте позвоним моему начальству, и узнаем, что оно скажет.

ДД: Я сказал, что борюсь за то, чтобы такие люди, как ты, потеряли свою работу.

О: Вы боретесь с такими людьми, как я, чтоб мы потеряли работу? Потому что я делаю свою работу добросовестно?

ДД: Твоя работа заключается в том, что, если ты видишь, что я иду на свадьбу, везу двух детей в машине, сказать: «Хорошо, езжай». Это твоя работа, друг мой.

О: Нет, это моя работа – наказывать за нарушения. Вы не имели права говорить мне «от *** сь”, это не правильно.

Далее офицер звонит к своему начальнику и объясняет ситуацию:

О: Господин спешит, говорит, что он – политик, и лишит меня работы. Я не знаю, кто он, он сказал мне, что я потеряю работу и буду сражаться против таких, как я. Я остановил его, он не остановился сразу, только когда увидел, что я еду на мотоцикле за ним, потом остановился. Он не держал дистанцию, он ехал по выделенной полосе, был не пристегнут. Сказал мне: «от *** сь, мужик».

Шеф: Нет проблем, извинись и отпусти его, все это можно сделать? Раз он везет детей…

О: Я знаю, босс, у меня тоже есть дети, но это же не значит… Извините, кто вы?

ДД: Драган Джилас.

О: Где вы работаете?

ДД: Я управляю канцелярией президента Республики и помогаю людям в этой стране.

Ш: Извините, пожалуйста, он вас не узнал».

Эта публикация вызвала бурную негативную реакцию в обществе. Так, политолог Деян Вук Станкович сообщил, что не удивлен данным инцидентом, поскольку запись фиксирует типичное для Джиласа поведение.

«Со временем он не изменился в лучшую сторону. Более того, стал еще более безобразно себя вести. Два месяца назад он точно так же говорил с полицейскими, которые противостояли оппозиционерам, пытавшимся прорваться в резиденцию президента. Он и тогда грозился их уволить, когда сменится власть», – отметил Станкович.

Ему вторит и зампредседателя Сербской прогрессивной партии Миленко Йованов.

«Вы вспомните, как он выражался, когда полицейские арестовали тех хулиганов в масках и с электропилой в руках, которые вломились на телекомпанию (RTS – ред.)! Те же самые слова, те же угрозы. Бесстыжий пустоголовый наглец, который дорвался до денег, обирая всех, до кого смог дотянуться!» – заявил политик.