Прогноз подтверждается: Нормандский формат сорван, Зе летит к Донни
После срыва встречи нормандской четверки президент Украины Владимир Зеленский отправится в США для встречи со своим американским коллегой Дональдом Трапом.
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Встреча состоится в рамках заседания Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в конце этого месяца.
«Сегодня вице-президент говорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить их продуктивную встречу 1 сентября в Варшаве, и обсудил предстоящую встречу президента Трампа с президентом Зеленским на следующей неделе на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Вице-президент подтвердил неизменную приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины», – говорится в сообщении.
Как сообщал «ПолитНавигатор», главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, накануне встречавшийся с курирующим вопрос Донбасса помощником президента РФ Владиславом Сурковым, объяснил, почему Владимир Зеленский решил не проводить встречу в нормандском формате до переговоров с президентом США.
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