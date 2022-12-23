«Все начинается с телефона»: дана оценка халатности Рогозина в Донецке

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Эксперты назвали ошибки, допущенные экс-главой Роскосмоса, следствие которых стало его ранение в донецком ресторане после удара ВСУ.

По мнению экс-посла ЛНР в Москве Родиона Мирошника, скопление людей, а тем более высокопоставленных, в одном месте в зоне СВО – игра с огнем.

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«Элементарные меры безопасности начинаются с телефона. Заезжая на опасную территорию, телефон с российским номером лучше не брать, потому что он отслеживается. Если же телефон всё же пришлось взять с собой, то нужно включить авиационный режим, чтобы он не отсвечивал в роуминге. В каком-то лайтовом варианте – пользоваться местным WiFi в ближайшем кафе, телефоном с местным номером. Передвигаться только по асфальтированным и бетонированным дорогам, поскольку лесопосадки, кусты и трава очень опасны – там могут быть всевозможные мины, лепестки и более серьезные вещи», – сказал Мирошник «Московскому комсомольцу».

Он подчеркивает, что приезжие должны беспрекословно подчиняться бойцам комендатуры.

«Понятно, что опасно находиться в группах, особенно когда у людей включены телефоны. Такая группа сразу начинает привлекать внимание, по ней может «прилететь». Жить лучше в арендованных квартирах, не в гостиницах, не в местах, похожих на военную часть, или где могут располагаться военные. Периодически менять жильё, чтобы не зафиксировали местонахождение, особенно если вы известный человек и постоянно общаетесь с военными или политиками», – резюмировал Мирошник.

А заведующий кафедрой журналистики Херсонского университета Александр Малькевич подчеркивает, что В ДНР и ЛНР «ждунов» и диверсантов стало больше после того, как освобождались новые территории и в народные республики вместе с новыми жителями проникали и агенты.

«Ими кишат, например, прифронтовые районы Курской и Белгородской областей. А охота на чиновников, действительно, ведется. Если Рогозин говорит, что жил в этой гостинице постоянно, то… Это засвеченное место для врага, которому остается просто выждать удобный момент. Очевидно, что были наводчики, и, как только на первом этаже накрыли стол, и там оказалось какое-то количество гостей, пошел моментальный сигнал, пошел прицельный огонь», – отметил эксперт.

По его словам, правила выживания в зоне поражения довольно строгие.

«Это не только минимизация использования телефона, но и минимизация ярких действий. Первый этаж, ресторан в огнях видно издалека. Это максимальный уровень засвета, что, мягко говоря, неправильно», – говорит Малькевич.

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