«Все накрылось медным тазом». Провал украинской разведки в Белоруссии

19.08.2020, Москва, Максим Карпенко

Украинские спецслужбы провалили спецоперацию, которую разрабатывали порядка года.

Об этом в эфире российского либерального телеканала «Дождь» заявил скандально известный пиаром шарлатанов и своими антироссийскими высказываниями киевский журналист Дмитрий Гордон, который еще недавно взял комплиментарное интервью у Лукашенко.

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Речь идет о попытке заманить на Украину так называемых российских «наемников», которые были задержаны в Белоруссии, но позже возвращены на родину. Гордон подтвердил, что операцию готовили украинские спецслужбы, но она провалилась якобы из-за предательства окружения президента Украины Владимира Зеленского.

«Эта информация является абсолютной правдой, деталей, которые не указаны, я раскрывать не могу. Я вам скажу, что эта операция готовилась год. Это очень серьезная операция, ее готовили высококвалифицированные люди со стороны Украины, украинской разведки – и не одного ведомства разведки. К сожалению, все накрылось медным тазом именно из-за предательства некоторых лиц в окружении президента», – заявил Гордон.

Ранее Гордон после своего общения с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что тот дал «зеленый свет» белорусской прокуратуре на выдачу СБУ необоснованно задержанных россиян, бывших ополченцев Донбасса, которых официальный Минск обвинял в подготовке к беспорядкам во время президентских выборов.