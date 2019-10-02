«Все пропало. Украина проиграла» – истерический спич Порошенко в Раде

02.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Подписанная Киевом в Минске формула Штайнмайера якобы не существует и является «подлой ловушкой» Кремля, в которую попался новый президент Владимир Зеленский.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил бывший президент Украины, глава фракции «Европейская солидарность» Пётр Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никакой формулы Штайнмайера не существует в природе, это российская выдумка. Никогда, до вчерашнего дня, ни один представитель Украины ни письменно, ни в другой форме не одобрял формулу Штайнмайера. Я вам это говорю как непосредственный участник саммитов нормандского формата, где неоднократно Путин пытался продавить эту версию, и украинская сторона всегда давала решительный отпор. И наши немецкие, французские и американские партнёры всегда поддерживали украинскую сторону.

Формула Штайнмайера придумана в Кремле и защищает российские интересы. Она со вчерашнего дня, как бы вас сейчас ни пытались убедить в обратном, после того, как на весь мир было заявлено, что Украина её одобрила, только со вчерашнего дня стала частью этого процесса», – возмутился экс-президент.

Также, по его словам, Украина терпит поражение за поражением, и теперь Киев остался без поддержки Запада.

«Украина никогда не поднимает вопрос о контингенте миротворцев по решению Совбеза ООН, которое поддержали все наши партнёры, и только Путин был против. Это должно быть предметом тщательного обсуждения.

К сожалению, сейчас, единственное, что мы получили – это удар по мировой солидарности в поддержку Украины, который пришёлся после разглашения соответствующего разговора. Атака по нашим немецким и французским партнёрам, по двухпартийной поддержке, над которой мы работали пять лет», – сказал Порошенко, после чего призвал «патриотов Украины объединиться для противостояния Путину».