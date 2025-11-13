«Все резервы исчерпаны: фронту и тылу остаётся только маневрировать» – экономист Кущ
Почти за четыре года войны Украина лишилась потенциала, позволяющего ей достигнуть каких-либо стратегических целей.
Об этом на телеканале «ICTV» заявил в эфире интернет-блога журналистки Людмилы Немыри экс-советник главы Ассоциации украинских банков экономист Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Ещё в 2022 году я говорил, что у нас есть примерно три года для решения стратегических задач. Столько времени наш демографический, экономический и инфраструктурный потенциал будет обеспечивать возможность достижения тех или иных стратегических целей.
Вот как раз со второй половины 2025 года мы видим, что мой прогноз в какой-то степени оказался верным. Это не означает, что после истечения трёх лет войны у нас полностью исчезают ресурсы. Это означает, что решение стратегических целей войны становится очень, скажем так, затруднительным.
Просто, инструментарий для достижения этих целей резко сокращается. Война продолжается уже в контексте именно тактических целей и задач – маневрирование от одного направления на другое, очень недостаточными резервами», – сказал Кущ.
«То есть везде есть определенный уровень резервов, и во время войны эти резервы выгорают. Поэтому уже на четвертом году войны, видим, что мы переходим к уже достижению не стратегических, а тактических целей задач. То есть это сдерживание, удержание каких-то позиций, но уже мало кто говорит о достижении стратегических целей.
Даже риторика меняется. Если первый, второй, третий, даже третий год войны говорили о границах 91 года, потом начали говорить о выходе на линию 22 года. Сейчас уже практически мало кто оперирует подобными терминами», – добавил он.
