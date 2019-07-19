«Все сгорят»: На Украине объявили русских солдат в Крыму смертниками

19.07.2019, Киев, Ольга Козаченко

Украина не должна возобновлять подачу воду в Крым, чтобы заставить Российскую Федерацию отказаться от полуострова.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявил бывший «постпред президента Украины в АР Крым» Борис Бабин.

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Он говорит, что не стоит возобновлять подачу воды в Крым, поскольку она там «не нужна в гуманитарных потребностях», то есть «пить там есть что и без этой воды».

При этом Бабин указывает, что вода нужна для для обеспечения промышленности и сельского хозяйства.

«Поэтому, если мы хотим поддержать экономику РФ, милитаризацию полуострова с тем, чтобы в последствии Крым стал плацдармом для захвата всей Украины, конечно же, нужно дать воду», – сказал экс-чиновник.

В свою очередь издание заметило, что в Крыму от острого дефицита воды страдает 2/3 территории полуострова.

«Территории, но не людей. Территория – это посевы и насаждения», – парировал Бабин.

Он также говорит, что обеспечить потребности крымчан в питьевой воде можно водовозками, но нельзя позволить процветание крымской экономики.

«Поэтому в таких условиях, как бы прямолинейно это не звучало, неподача воды в Крым является одним из основных реально доступных орудий для деоккупации. Потому что мы сегодня ставим РФ в условия, когда один из ресурсов невозможно восполнить ничем. Россия ничем не может заменить воду Северо-Крымского канала. Единственный выход для них – либо полная деиндустриализация Крыма и прекращение там хозяйственной деятельности на трети территории в полном объеме и еще на трети – сокращение в разы, либо начало переговоров с Украиной, а постепенно – и деоккупация полуострова», – полагает собеседник издания.

По его словам, Украина должна поставить этот вопрос в рамках переговорного процесса, пообещав подачу воды в те регионы Крыма, где нет российской армии.

«Отведите войска от Турецкого вала на ишуньские позиции. Очистите эти два города от оккупационных сил. Все равно они там находятся в огневом мешке, и в случае любого конфликта российская армия в Армянске и Красноперекопске, вне зависимости от развития событий на других фронтах, просто героически сгорит. Прямо говорим: они там все смертники. Так отведите их на 30 км, введите туда миротворцев. Давайте подумаем о статусе этой территории, о каких-то гарантиях», – предлагает Бабин.

Напомним, что весной 2014 года Украина перекрыла поставку воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу. Ответственность за это решение взял на себя бывший вице-премьер Крыма.