Все только начинается: Украинцев призвали готовиться к катастрофе

29.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Местные выборы расколют Украину и погрузят государство в бесконечные политические разборки в регионах, в результате чего следующий год станет для страны гораздо тяжелее, чем нынешний.

Об этом в эфире YouTube-канале «Ukrlife.TV» заявил директор Института трансформации общества Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я всех поздравляю, люди теперь будут заниматься не местными делами своей громады, а местными политическими разборками после октября.

Плюс мы уже сколько кампаний видели и проходили, и знаем, что начнётся с начала ноября, когда будут подведены итоги, когда будут потрачены десятки миллиардов, может даже до сотни миллиардов долларов на эти кампании, вот тогда и начнётся похмелье. Песня есть такая «Улица-улица, ты хорошая», надо эту песню людям послушать, там все описано как будет», – заявил Соскин.

«Поэтому, думаю, что до конца октября более-менее протянем, но как раз после 31 октября всё и начнётся. Поэтому я думаю, что Новый год будет очень веселый, и 2020 год все будут вспоминать как радостный, по сравнению с тем, что ждёт нас в следующем», – предупредил эксперт.

Напомним, ранее украинский политик-майданщик Олесь Доний заявил, что в украинском обществе произошёл серьёзный политический раскол, в результате которого оно больше не в состоянии мирно сосуществовать в пределах одного государства.