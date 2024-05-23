«Все улики уже у русских» – Зе-Рада не боится расследования по фортификациям

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Создание Верховной радой следственной комиссии по расследованию хищения средств, выделенных на строительство фортификаций, не имеет никакого смысла, потому что все «улики» уже находятся на освобождённой Россией территориях.

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«У нас ни одна временная следственная комиссия не увенчалась успехом, на моей памяти. Как вы представляете, что члены этой комиссии поедут туда, на первую линию обороны, в Харьковскую область, которая сейчас уже оккупирована, и что они там найдут?», – сказал Золотарев.

«По большому счету, этим должны заниматься правоохранители. В Верховной раде не сидят ни военные инженеры, ни прокуроры, которые действительно могли бы понять все нюансы. Это чисто политический шаг», – добавил политолог.