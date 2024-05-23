«Все улики уже у русских» – Зе-Рада не боится расследования по фортификациям

Вадим Москаленко.  
23.05.2024 18:43
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Создание Верховной радой следственной комиссии по расследованию хищения средств, выделенных на строительство фортификаций, не имеет никакого смысла, потому что все «улики» уже находятся на освобождённой Россией территориях.  

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Создание Верховной радой следственной комиссии по расследованию хищения средств, выделенных на строительство фортификаций, не...

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«У нас ни одна временная следственная комиссия не увенчалась успехом, на моей памяти.

Как вы представляете, что члены этой комиссии поедут туда, на первую линию обороны, в Харьковскую область, которая сейчас уже оккупирована, и что они там найдут?», – сказал Золотарев.

«По большому счету, этим должны заниматься правоохранители. В Верховной раде не сидят ни военные инженеры, ни прокуроры, которые действительно могли бы понять все нюансы. Это чисто политический шаг», – добавил политолог.

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