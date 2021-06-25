«Все варианты исчерпаны»: Одесский политик призвал Россию начинать освобождение Украины

25.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Россия должна организовать и обучить добровольцев из числа нескольких миллионов граждан Украины, которые проживают в РФ, чтобы они потом могли вернуться и освободить свою Родину от оккупации марионеточным прозападным режимом.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все варианты на Украине, дипломатические и электоральные, исчерпаны. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Лучше дать нам возможность вернуться домой и навести там порядок, мы сами это сделаем, в России выходцев из Украины три с половиной миллиона человек. Мы не организованы, так помогите нам организоваться, дайте инструкторов! Почему на Украине английские и американские могут обучать нациков, а почему русские инструктора не могут нас подучить?» – сказал Марков.

В свою очередь руководитель информационного агентства News-Front Константин Кнырик отметил, что Россия слишком долго полагалась на «мягкую силу» в украинском вопросе, что и привело к сегодняшней ситуации.

«Когда я слышу про мягкую силу. Мне не очень понятно, как, когда там убивают наших, применять мягкую силу. Понимаете, когда у спортсменов стартовые позиции разные, иными словами украинских спортсменов очень долго готовили, у них были тренера, которые системно и методично с ними занимались. В России, на мой взгляд, была стеснительная позиция невмешательства в политический процесс. Когда те организовывали военные лагеря и готовили боевиков, мы проводили фестивали памяти Пушкина, у нас было 128 вечеров памяти Столыпина. Выйдите на улицу и у молодого поколения спросите: «Кто такой Столыпин» – они ответят, что не знают. Мягкая сила актуальна тогда, когда против нас тоже мягкая сила», – заключил Кнырик.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что несколько миллионов украинских граждан, работающих и проживающих на территории России, являются «стратегической проблемой» и «замедленной бомбой» для бандеровской Украины.