Всего пять Иуд на Лавру – это очень хороший показатель – протоиерей

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На фоне того, какая шла психологическая обработка украинской карательной системы монахов Киево-Печерской Лавры, пять отступников из 255 монахов УПЦ – говорит «о высоком уровне верности монашествующих своему каноническому священноначалию».

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил советник Патриарха Московского и всея Руси в сфере внешних церковных связей, настоятель храма Воскресения Словущего на Успенском Вражке, протоиерей Николай Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Модератор конференции отметила, что накануне нашёлся насельник Лавры, который решился представлять «ПЦУ» и стать от неё наместником, и по имеющейся информации, вместе с ним такое же желание выразили ещё пять насельников.

«Как мы понимаем, на протяжении всего последнего времени спецслужбы Украины вели последовательную работу с членами братии Киево-Печерской Лавры, направленную на выявление лиц, готовых к смене своей конфессиональной принадлежности. Беседы, зондирующие опросы предпринимались ко многим из них. Если это так (пятеро монахов выразили желание перейти в «ПЦУ» – ред.), то я бы нашёл, что это довольно приличный процент, который свидетельствует о высоких человеческих качествах подавляющего большинства насельников Лавры. Как мы знаем, в первой апостольской общине предателем оказался один из двенадцати учеников. Когда в 2018 году под руководством Порошенко и спецслужб Украины проводился «объединительный собор», то для того, чтобы в нём принять участие вместе с раскольниками, прибыли двое из 80 существовавших на то время епископов УПЦ. Я тогда для себя отметил, что это очень хороший показатель – 2 из 80 это меньше чем 1 из 12», – отметил он.

«А сейчас – 5 из 255, я думаю, что это тоже очень хороший был бы показатель, свидетельствующий о высоком уровне верности монашествующих своему каноническому священноначалию, своим монашеским обетам, выбору своего пути, который они когда-то сделали», – прокомментировал священник.