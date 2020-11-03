03.11.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Белоруссия, Запад, Конфликт, майдан, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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«Всех постреляет» – генерал СБУ призвал Запад остановить Лукашенко


Международное сообщество должно жестко ответить на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о необходимости жестких действий правоохранителей в отношении участников протестных акций.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил экс-глава Следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень небезопасные слова, и я думаю, что тут должна быть дипломатическая реакция многих стран. Потому что, по большому счёту, «в плен не берём, расстреливаем на месте», и слова о том, что если прикоснулся к военному, то, как минимум, останешься без рук, и как говорится – стрелять на поражение это – по большому счёту запугивание. Я не сомневаюсь, что это будет в действительности исполнено, если митинги будут продолжаться», – сказал он.

Вовк добавил, что в этом противостоянии победит президент Белоруссии, потому что его поддерживает Россия.

«Следующий шаг – кто-то должен победить, или Лукашенко, или народ. С другой стороны, мы понимаем, что все границы закрыты, кроме российской, которой, по большому счёту, нет, она чисто формальная. Поэтому у меня, к сожалению, нет сомнений, что в этой борьбе победит Лукашенко, потому что он будет иметь полную поддержку РФ», – добавил генерал СБУ.


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