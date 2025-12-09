Всех угнали на убой: Лукашенко направит войска к бесхозной со стороны Украины границе
Белоруссии придется выставлять на украинской границе не только пограничников, но и войска.
Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании Совбеза, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Там проблем выше крыши. И многие проблемы придется решать в мобилизационном порядке – и выстраивать границу, которая брошена со стороны Украины, строить заставы, вооружать пограничников.
Более того, во второй линии за пограничниками приходится выставлять вооруженные силы. Это отвлекает определенные средства», – сказал Лукашенко.
При этом он отметил, что сейчас обстановка на украинской границе стабилизировалась.
