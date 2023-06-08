Всем скептикам: Минобороны показало видео разгрома танков ВСУ

Михаил Рябов.  
08.06.2023 18:32
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1644
 
Война, Дзен, Россия, Спецоперация


Минобороны России опубликовало кадры разгрома танков ВСУ, пытавшихся прорвать российские позиции в Запорожской области. Следует понимать это и как ответ скептикам, которые накануне не поверили съемке уничтожения «Леопардов», утверждая, будто за немецкие танки выдаются комбайны.

Канал военнослужащих 105-го стрелкового полка НМ ДНР обращает внимание на интересную особенность появляющихся в последнее время роликов с российской стороны:

Минобороны России опубликовало кадры разгрома танков ВСУ, пытавшихся прорвать российские позиции в Запорожской области....

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«Если в первые дни контрнаступа лётчики бурно реагировали на точные попадания, то теперь реакция стала более сдержанной. Массовое уничтожение вражеской бронетехники становится для них привычным делом», – говорится в публикации.

Военкор Ирина Кусенкова уточняет:

«Поддерживаю связь с товарищами – разведчиками и десантниками – и пока им не особо до разговоров, из коротких сообщений понятно, что ещё и пленных наши набрали. А напротив был не сброд шатающийся, а передовые укрочасти».

Министр обороны Сергей Шойгу сегодня сообщил, что утром только «за два часа первого боя наши ребята уничтожили 30 танков и 10 БМП».

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