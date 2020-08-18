Всеобщее помешательство несет Белоруссии тотальную разруху

18.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Наивное поведение белорусских рабочих, выступивших в поддержку майданщиков, – это следствие того, что страну обошли или же были быстро устранены факторы разрухи 90-х годов прошлого столетия.

Об этом в эфире «Вести FM» заявил российский политолог Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Пусть белорусы не обижаются, но Белоруссия – это страна непуганых идиотов. Они не видели той разрухи, которую мы видели все в 90-е годы. Они думают, что работа их заводов, представляете, там какой-то завод, какой-то Лукашенко – это как бы само самой разумеющаяся вещь, это данность, которая никуда не денется. Вот это все хорошее у них есть, а еще в три раза больше им прибавится.

А на самом деле, если ситуация изменится то, я думаю, что большинство белорусских заводов остановятся в течении полугода – в этом смысле Лукашенко совершенно прав. Вот нужно подождать, не нужно торопится пусть они все остановятся, все!» – заявил Михеев.

«Вы имеете в виду, если мы рынки им закроем?» – спросил ведущий.

«А мы тут ни при чем, – ответил политолог. – Там просто пойдут процессы, связанные с этими всеми либеральными реформами – приватизация, новые хозяева, реструктуризация производства».

«Реструктуризация очень быстро перейдет в: а) к закрытию большого количества предприятий, б) к увольнению большого количества людей и в) – падению экономики Белоруссии. Других рецептов у Запада нет. Если считаете, что это не так – посмотрите на Украину», – объяснил Михеев.

При этом поддержу протестов со стороны рабочего большинства эксперт назвал «помешательством», которое кто-то координирует.

«Тут координация действий есть, потому что по-другому толкать людей на самоубийство, в том числе, экономическое, – довольно глупо, потому что говоря о том, что «мы будем бастовать», люди пилят сук, на котором сидят», – отметил Михеев.

Он предположил, что целью данной манипуляции является еще большая радикализация обстановки.

«Объясню, как: люди останавливают производство, производство загибается, начинаются увольнения и выбрасывают на улицу новых свободных радикалов. Выбрасывают людей, которым некуда больше идти, кроме как на площадь на какой-нибудь митинг. Я считаю, что сценарий в отношении Белоруссии продолжает реализовываться. И это подталкивание людей на заводах, фабриках к забастовкам приведет только к одному – эти люди потеряют работу.

Причем, не потому что Лукашенко очень злой. Не поэтому! А потому что это просто неизбежно. Это просто логика, в которой существует экономика. Они потеряют работу, и тогда что? И тогда люди, которые организовывают волнения, всевозможные оппозиционеры, получают огромное количество голодных, озлобленных, потерявших работу рабочих, которых, опять же, они обманывают, выводят на площадь, но в итоге, эти рабочие не получат обратно рабочие места, нет.

Но они могут стать тараном для того, чтобы разнести все на кусочки. После этого, они вернутся на пепелище, на котором, скорее всего, восстановить будет уже ничего невозможно или же можно будет все восстановить в гораздо меньше масштабе. То есть, они ничего не получат», – пояснил политолог.

«Я уже много раз приводил примеры с нашими активистами перестройки – ИТРами (инженерно-техническими работниками), которые кричали «За перестройку!». Кричали, кричали, кричали и докричались. В итоге их и вышвырнули всех к едрене матери. Посокращали нафиг все их НИИ, где они прекрасно жили, пили чай и заводили служебные романы, посокращали все заводы, где они тоже все тосковали по другой жизни, и они все оказались на улице. Огромное количество их них закончили жизнь весьма печально.

У этих людей то же самое. Но! На данном этапе можно таким образом получить огромную массу озлобленных людей без работы, которых можно использовать в раскачивании ситуации и в уличных акция. Вот и все», – заключил Михеев.