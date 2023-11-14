«Всё изменилось»: НАТО ожидает Россию у границ Приднестровья – Ставицкий

Украина сама по себе проблема, которая плодит войну и будет это делать в ее нынешнем состоянии, станет она членом НАТО или нет. Из-за Киева страны альянса в Европе получат дополнительную угрозу безопасности на фоне возрастающих рисков в арабских анклавах, которые могут активизироваться в любой момент в связи с событиями на Ближнем Востоке.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал доцент кафедры истории и международных отношений МГУ в Севастополе Андрей Ставицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Экс-председатель военного комитета НАТО Харальд Куят заявил, что наступление российских войск неизбежно, и Одесса будет взята. Причём войска выйдут к Приднестровью. И такая его позиция показывает, что останавливаться, скорее всего, не будут. Другой вопрос, что на этой стадии, когда Украина будет отсечена от Чёрного моря, могут какие-то переговоры начаться. Но эти переговоры, опять же, будут лишь откладывать проблему. Украина сама по себе проблема в этом плане, как её решить, если вы только кусочек, допустим, взяли под контроль. Как решить? Украина в этом смысле, такая, какая есть, будет только плодить войну, будет плодить в той или какой-то другой форме, Западная Украина будет плодить войну на русские территории», – уверен ученый.

Все разговоры и планы вступления Украины в НАТО изменились 7 октября – до атаки ХАМАС на Израиль были одни сроки, но после атаки стало ясно, что сроки оттягиваются.

«Возможно, весы качнулись конкретно. Я не говорю о тенденции, тем более, что тенденция совершенно очевидно в пользу России – НАТО не тянет всё это. То есть, они думали устроить перевооружение, спустить все старьё Украине, где на полях оно утилизируется, за новое они получат соответственно бабло, переведут в активы и так далее. У них был бизнес-проект, по сути дела. Ну и заодно, что называется, пнуть Россию. А теперь ситуация другая совершенно. Понятно, что Россия никуда не исчезла, не раскололась, не стала слабее, наоборот, сильнее. Эти тенденции усиливаются, и в этой ситуации надо свалить, а как свалить? Отгрести Западную Европу?», – указал эксперт.

Ставицкий добавил, что после 7 октября в Западной Европе уже образовались «десятки маленьких секторов Газа», которые за годы войн на Ближнем Востоке возникли во Франции, Испании, Германии и т.д.

«То есть там может полыхнуть. Я не могу сказать, когда. Но в случае эскалации Ближневосточного кризиса – пока к этому идёт. Пока они так паузу держат, Иран и другие арабские страны. По большому счёту, даже у Хезболлы риторика такая, что мы, как говорится, когда нужно нанесём удар», – заключил Ставицкий.