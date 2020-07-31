Всё как на Украине: Монтян о позднем прозрении жителей Черногории

31.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Жители Черногории в основной своей массе, кроме «упоротых нациков», жалеют о распаде Югославии и испорченных отношениях с Россией. Об этом в своём видеоблоге заявила посетившая Балканы киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Жалеют ли черногорцы о распаде Югославии? Да, жалеют. Жалеют о том, что поссорились с Россией. Кроме упоротых нациков. Но простых людей, как обычно, никто ни о чем не спрашивает. А так им, конечно, печально», – сказала адвокат.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Татьяна Монтян опубликовала репортаж из Черногории, в котором показала экономический упадок после ухудшения отношений с Москвой и падения уровня российских инвестиций.

Черногория в 2006 году отделилась от Сербии под предлогом «более быстрой интеграции в ЕС», однако до сих пор не получила членства в Евросоюзе. В 2017 году вопреки воле населения без референдума Черногория была включена прозападной правящей верхушкой в НАТО. Сейчас около 30% населения этой бывшей части Югославии называют себя этническими сербами.

В Черногории с декабря 2019 года проходят массовые протесты после того, как парламент страны принял закон, который угрожает конфискацией 650 православных святынь Сербской Церкви в пользу подконтрольных правящему режиму «автокефальных» раскольников – фактически, речь идёт о повторении сценария, реализованного на Украине.