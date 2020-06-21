Всё подтвердилось: Командующий ВМС Украины поплатился за унитазы

21.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Одной из причин недавней отставки командующего ВМС Украины Игоря Воронченко стало его скандальное интервью с обвинениями в адрес России о пропаже унитазов с катеров, возвращенных после участия в провокации у Керченского пролива.

Об этом сообщает украинский «4 канал», которому Воронченко первым дал интервью с упоминанием об унитазах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сенсационную новость командующий ВМС сообщил редактору 4 канала Марине Лапицокй. Коллеги шутят: «Её обычное интервью по телефону встряхнуло всю мировую геополитику», – хвалятся телевизионщики.

«Наверное, попали на такой эмоциональный момент, что адмирал не удержался и эмоционально отреагировал и, таким образом, сказал про те унитазы, что потом разлетелось. Это было очень неожиданно, что эта информация может иметь такой общественный резонанс», – вспоминает Лапицкая.

Авторы сюжета намекают, что Владимиру Зеленскому, пытавшемуся договориться с Москвой о снижении конфронтации, могли не понравиться слова Воронченко.

В доказательство «4 канал» приводит свидетельства военных, которые не на камеру подтверждают, что откровенный разговор Воронченко не понравился руководству, – мол, побежал впереди поезда.

«Но адмирал был именно такой – слов не выбирал», – отметили в сюжете.

В защиту Воронченко выступил еще один «сбитый летчик» – экс-министр иностранных дел Павел Климкин, который назвал адмирала «лучшим из лучших».

«Такие люди, как он, нашим вооружённым силам очень нужны, поскольку он настоящий патриот и настоящий профессионал. Когда такие люди уходят, очень грустно», – признался Климкин.

Ему вторит печально известный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, радовавшийся сожжению противников Майдана в одесском Доме профсоюзов.

«Я его знаю как достойного офицера, как человека, как настоящего патриота Украины, поэтому мне жаль, что он был отправлен в отставку. Ни о каких серьёзных причинах я не слышал, но это решение принимает верховный главнокомандующий», – сказал Гончаренко.

Депутат почему-то побоялся цитировать информацию своего одесского сайта «Думская». Издание писало, что Воронченко убедили уйти с должности, поскольку, якобы, он мешал курсу на замирение с Москвой – «перестать стрелять».

Студия связалась с Воронченко, который сказал, что ни о чём не жалеет, а кадровое решение считает не увольнением, а переходом на другую должность, обещает в кресле генерального инспектора минобороны реформировать кадровую систему.

Также в сюжете приводятся слова бывшего командующего ВМС Сергея Гайдука, который утверждает, что Воронченко – не человек Зеленского, потому и убрали.