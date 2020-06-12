12.06.2020, Киев, Михаил Рябов

Владимир Зеленский утвердил кандидатуру нового командующего остатками ВМС Украины – вместо Игоря Воронченко, который по образованию был не флотоводцем, а танкистом, назначен его бывший заместитель Алексей Нейижпапа (фамилия состоит из украинских слов «не ешь папа»).

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Новый командующий – бывший севастополец, ему 44 года, присягу давал уже после распада СССР. Он – один из тех, кто в 2014 году покинул Крым, предпочтя службу бандеровскому режиму. Впоследствии участвовал в АТО.

Возможно, объяснение кроется в том, что к моменту Русской весны Нейижпапа рассчитывал на хорошее продолжение карьеры – он возглавлял 1 бригаду надводных кораблей ВМСУ, которые обычно принимали участие в международных учениях, а ее корабли получали высокие должности в генштабе и минобороны.

Нейижпапа, в частности, руководил совместными с США учениями «Си Бриз» от украинской стороны.

А свою службу Нейижпапа начинал на доставшемся Украине сторожевике «Севастополь», который Киев из-за недостатка средств вскоре довел до состояния списания на металлолом.

Интересно, что Нейижпапа во время президентских выборов 2019 года засветился в скандале – украинские СМИ писали, что в Николаеве он незаконно агитировал военных голосовать за Петра Порошенко.

Впрочем, назначение Зеленским кадров Порошенко уже давно приняло массовый характер, а их политика, по большому счету, мало чем отличается.